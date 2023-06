Kontinuität gewährleistet: Uaferro und Thoelke verlängern in Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken hat die auslaufenden Verträge von zwei Leistungsträgern verlängert. Boné Uaferro und Bjarne Thoelke sollen auch in der kommenden Spielzeit für Stabilität in der Defensive der Saarländer sorgen.

Seltenes Bild: Bjarne Thoelke (re.) und Boné Uaferro waren mit ihren starken Leistungen in der abgelaufenen Saison wichtige Stützen in der Saarbrücker Verteidigung. IMAGO/Fussball-News Saarland

Nach dem haarscharf verpassten Aufstieg in der Drittliga-Saison 2022/23 treibt der 1. FC Saarbrücken seine Personalplanungen für einen neuerlichen Anlauf Richtung 2. Liga in der kommenden Spielzeit bereits fleißig voran: Boné Uaferro und Bjarne Thoelke, beide elementarer Bestandteil der Saarbrücker Dreierkette, haben ihre im Sommer auslaufenden Verträge bei den Saarländern verlängert.

"Beide sorgten mit ihrer Erfahrung und umsichtigen Spielweise für Stabilität im Abwehrverband und waren damit Garanten für eine außergewöhnlich gute Saison. Mit der Weiterverpflichtung ist die extrem wichtige Kontinuität in unserer Defensive gewährleistet", erklärte Trainer und Manager Rüdiger Ziehl in einer Pressemitteilung am Freitag. Über die Laufzeiten der Kontrakte machte der Verein keine Angaben.

Elementarer Bestandteil der Saarbrücker Dreierkette

Uaferro steht seit 2019 beim FCS unter Vertrag, zuvor verbrachte der 31-Jährige fünf Jahre bei Fortuna Köln. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Abwehrspieler 30 Partien für die Saarbrücker und erzielte dabei drei Tore (kicker-Durchschnittsnote 2,75). Teamkollege Thoelke stieß im Januar 2021 erstmals zum Drittligisten, in der jüngst zu Ende gegangenen Spielzeit in der 3. Liga kam der 31-Jährige 29 Mal zum Einsatz und war dabei einmal selbst erfolgreich (kicker-Durchschnittsnote 2,91).

Nach der starken Drittliga-Saison ohne Happy End kann sich das Duo mit einem Erfolg in die Sommerpause verabschieden. Am Samstag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der FCS im saarländischen Landespokalfinale im heimischen Ludwigspark den Lokalrivalen aus Elversberg.