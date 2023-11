Kontinuität aus Zwang: Lok Leipzig und die langwierige Trainerdebatte

Der sportlichen Talfahrt des 1. FC Lokomotive Leipzig scheint mit den jüngsten Ergebnissen (Sieg gegen Erfurt, Remis in Rostock) vorerst Einhalt geboten. Die Fragezeichen rund um Cheftrainer Almedin Civa und dessen Posten bleiben aber bestehen.

Trainer und Sportdirektor Almedin Civa zeigte in den letzten Wochen trotz anhaltender Spekulationen um seine Person eine beneidenswerte Resilienz und stoische Ruhe. Ohnehin lässt der Übungsleiter lieber Taten sprechen, beteiligt sich nur äußerst ungern am Gerede außerhalb der Manege: "Ich möchte über meine Situation nichts sagen, weil ich mich nur auf das Training und die Arbeit mit der Mannschaft konzentrieren will."

Civa zieht den Kopf aus der Schlinge

Dabei hätte die erfolgreiche, dreieinhalb Jahre andauernde Ära des Bosniers noch vor zwei Wochen beinahe ein jähes Ende gefunden. Nach passablem Saisonstart rutschte die Mannschaft ab, satte sieben Spiele ohne Sieg - so die zwischenzeitliche Schreckensbilanz. Die schwere sportliche Krise gipfelte in der Bankrotterklärung bei Viktoria Berlin, als man "die schlechteste Halbzeit" unter der Ägide Civas präsentierte und am Ende mit 0:5 unterging - untermalt von lautstarken Unmutsbekundungen der mitgereisten Fans. Civa wirkte nach dieser Partie angeschlagen und ratlos.

Lok-Präsident Torsten Kracht sah derweil schon längst keine "reine Ergebniskrise mehr", er mahnte gar die fehlende Entwicklung und Perspektive der Truppe an sowie falsche Trainingsschwerpunkte. Ein solcher Eingriff in den Kompetenzbereich des wichtigsten Angestellten forderte den verbalen Konter geradezu heraus. In einem Interview mit dem MDR stellte Civa seinerseits die Entwicklung außerhalb der grünen Wiese in Frage, forderte angesichts der wirtschaftlichen Einschränkungen Verhältnismäßigkeit bei der Beurteilung seiner Arbeit.

Prominente Interimslösung stand bereits fest

Hinter den Kulissen wurde schon länger über einen Wechsel auf der Trainerbank diskutiert. Auch vor der entscheidenden Krisensitzung am 25. Oktober kamen die obersten Vereinsgremien (Präsidium, Aufsichtsrat und Geschäftsführung) bereits zusammen, die hitzigen Debatten blieben aber ambivalent und somit ergebnislos. Ohnehin hätte Civa bei einer Beurlaubung finanzielle Zugeständnisse einräumen müssen. Pläne für eine Zeit nach Civa lagen trotzdem in der Schublade, so hätte bei einer Demission vorerst der Torwarttrainer und enge Freund Civas, Tomislav Piplica, als Interimslösung die Geschicke leiten sollen. In der Winterpause hätte man einen geeigneten Nachfolger präsentieren wollen. Namen wie Jens Härtel, der Leipzig bereits als Spieler und Trainer kennt, und Wolfgang Wolf schwirrten umher. Letzterer zeigte sogar Bereitschaft, nach seinem ersten Intermezzo als Trainer der Loksche (damals verpasste man in den Aufstiegsspielen nur denkbar knapp den Sprung in die 3. Liga) ab Winter zu übernehmen, zog aber mittlerweile aus privaten Gründen zurück.

So geht es mangels echter Alternativen und fehlender Mittel weiter wie gehabt - Kontinuität aus Zwang. Almedin Civa scheint seiner Mannschaft ungeachtet desssen eine beachtliche Wagenburg-Mentalität eingeimpft zu haben, die beiden letzten Spiele zeugten von einer klaren Leistungssteigerung. Ob er seinen Kopf nun nachhaltig aus der Schlinge ziehen konnte, werden die kommenden Wochen (inklusive des Stadtderbys gegen Chemie) zeigen. Von einem Ultimatum oder gar einer Punktevorgabe will der Coach nichts wissen: "Ich habe kein solches Gespräch gehabt. Wir trainieren und versuchen, zu gewinnen." Scheint zu funktionieren.