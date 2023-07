Kontaveits Karriere vorbei - Garcia braucht den Match-Tie-Break

In Wimbledon war der Donnerstag der Damen größtenteils eine Sache der Favoritinnen. Die ehemalige Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit verabschiedete sich dagegen mit einer klaren Niederlage.

Das war's: Anett Kontaveit (hi.) gratuliert Marie Bouzkova zum Sieg, der ihre Karriere beschließt. IMAGO/Shutterstock

Die Karriere der früheren Weltranglisten-Zweiten Anett Kontaveit ist vorbei. Das 1:6, 2:6 gegen die Tschechin Marie Bouzkova in der zweiten Runde von Wimbledon war am Donnerstag das letzte Spiel der Tennisspielerin aus Estland. Die 27-Jährige hatte bereits vor dem Turnier angekündigt, das Wimbledon ihr letzter Auftritt ist. Kontaveit muss wegen Bandscheibenproblemen aufhören.

Die von Torben Beltz, langjähriger Coach von Angelique Kerber, trainierte Kontaveit gewann in ihrer Karriere sechs WTA-Einzeltitel. "Im Moment sind es sehr viele Emotionen. Es ist ein Mix aus Traurigkeit, Freude und Erleichterung", sagte Kontaveit nach der Partie.

109 zu 108 für Garcia

Titelverteidigerin Elena Rybakina steht dagegen in Runde drei. Die 24 Jahre alte Kasachin gewann gegen die Französin Alize Cornet mit 6:2, 7:6 (7:2). Dabei profitierte sie am Ende auch von einer Verletzung ihrer Gegnerin. Cornet war beim Stand von 6:2, 5:5 für Rybakina ausgerutscht und konnte danach nur noch unter Schmerzen und mit einem dicken Verband am rechten Knie weiterspielen. Rybakina trifft jetzt auf die Britin Katie Boulter.

Zuvor hatte Jule Niemeier die angeschlagene French-Open-Finalistin Karolina Muchova besiegt - und sich als erstes entschuldigt. Mit Barbora Krejcikova schied eine weitere namhafte Akteurin aus. Gegen Shootingstar Mirra Andreeva gab sie beim Stand von 3:6, 0:4 verletzt auf.

Caroline Garcia hatte gegen Leylah Fernandez unterdessen große Mühe: Beim 3:6, 6:4, 7:6 (10:7) musste die Nummer fünf der Welt sogar in den Match-Tie-Break gehen. Insgesamt einen (!) Punkt mehr als ihre kanadische Gegnerin hatte Garcia am Ende gewonnen: 109 zu 108. Deutlich einfacher hatte es Jessica Pegula (Nummer vier) beim 6:1, 6:4 über Cristina Bucsa.