Kontakt zu Eindhovens Doan? Hoeneß: "Das ist glatt gelogen"

Mit dem an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehenen Maximilian Beier hat die TSG Hoffenheim ihren aktuellen Kader weiter verkleinert. Um sich auch in der Offensive noch zu verstärken?

Oberste Priorität habe die Verschlankung des Kaders, das hatten die Verantwortlichen in Hoffenheim stets betont. Die jüngste Leihe des Eigengewächses Maximilian Beier an den Zweitligisten Hannover 96 ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Ob mit einem Wechsel von Florian Grillitsch ein weiterer hinzukommt, bleibt abzuwarten, zuletzt waren die Verhandlungen um einen Transfer zum AC Mailand ins Stocken geraten. Es sei auch "nicht ausgeschlossen, dass er am Sonntag im Stadion ist", so Trainer Sebastian Hoeneß, in jenem in Sinsheim wohlgemerkt, zum Heimspiel der TSG gegen Union Berlin. Grillitsch, dem zuletzt der Oberschenkel zwickte "hat diese Woche große Teile schon mitgemacht", so Hoeneß, "vielleicht schafft er den Sprung in die Mannschaft, das kann ich noch nicht sagen." Oder doch noch den nach Mailand. Man wird sehen.

Unterdessen wird neben dem von der TSG weiter umworbenen Chris Richards vom FC Bayern mit Ritsu Doan nun ein weiterer heißer Kandidat gehandelt, "Sky" berichtete gar von einem erquicklichen persönlichen Gespräch zwischen Hoeneß und dem Japaner, der zuletzt von Eindhoven an Arminia Bielefeld ausgeliehen war. "Das ist einfach mal glatt gelogen", dementierte Hoeneß am Freitag vehement, "da werden gerade haarsträubende Dinge spekuliert, das stimmt nicht, weiter werde ich mich darüber nicht äußern."

Vier deutsche Klub an Doan dran

Richtig ist jedenfalls, dass die Kraichgauer auch in der Offensive durchaus noch gewillt sind, sich zu verstärken. Ein quirliger, wendiger Dribbler, der gegen massive Defensivreihen auf engsten Raum zur Entfaltung kommt, soll das vorhandene, überwiegend geradlinige Personal noch sinnvoll ergänzen. Doan würde da grundsätzlich durchaus ins Anforderungsprofil passen, zudem weist der 23-Jährige nun auch schon Bundesligaerfahrung auf. Aus den Niederlanden ist zu hören, vier deutsche Klub seien an dem noch bis 2024 an Eindhoven gebundenen Flügelspieler dran, Mainz, Frankfurt, Hannover und ein weiterer... Ob und zu welchen Konditionen PSV Doan überhaupt ziehen lässt, dürfte sich erst kommende Woche konkretisieren, wenn klar ist, ob sich Eindhoven nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Benfica Lissabon noch für die Champions League qualifiziert oder nicht.