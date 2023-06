"Kontakt ist nie abgebrochen": Higl kehrt nach Ulm zurück

Nach zwei Jahren beim VfL Osnabrück kehrt Felix Higl zurück zum SSV Ulm 1846 Fußball, für den er bereits von 2019 bis 2021 seine Schuhe schnürte.

Higl kam im Sommer 2021 von den Spatzen nach Osnabrück, wo er in seiner ersten Saison in 36 von 38 möglichen Drittliga-Spielen zum Einsatz kam (vier Tore, vier Assists). Im Verlauf der abgelaufenen Saison, insbesondere in der Rückrunde, fand er sich meist in der Reservistenrolle wieder und kam bei 27 Einsätzen (zwei Tore, drei Assists) hauptsächlich als Joker zum Einsatz.

Nach dem Aufstieg der Niedersachsen in die 2. Bundesliga bleibt der 26-Jährige der 3. Liga erhalten und kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für die Spatzen lief er bereits von Januar 2019 bis Sommer 2021 in 69 Regionalliga-Partien auf und erzielte 27 Tore. Beim SSV Ulm 1846 Fußball unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2026.

Spatzen setzen auf Higls Drittliga-Erfahrung

"Der Kontakt zu Felix ist nie abgebrochen, da wir ihn damals auch gerne behalten hätten", erklärt Ulms Geschäftsführer Markus Thiele die Entscheidung zugunsten des ersten Sommerneuzugangs. "Umso größer ist jetzt die Freude, dass wir mit Felix einen Spieler bekommen, der den Verein kennt und für die 3. Liga die nötige Erfahrung mitbringt, um den Klassenerhalt zu erreichen. Er hat sowohl in seiner ersten Zeit bei uns als auch in Osnabrück seine Qualität bereits unter Beweis gestellt."

"Der Verein und die Menschen in Ulm sind mir während meiner ersten Laufzeit hier sehr ans Herz gewachsen, daher ist der Kontakt nie weg gewesen", so Higl. "Ich bin nun überglücklich zurück zu sein und gemeinsam mit diesem Club im Profifußball anzugreifen und für Begeisterung zu sorgen."