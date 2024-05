"Konstellation hat sich etabliert": Kips bleibt Aues Torwart-Quartett erhalten

Tim Kips hat seinen Vertrag bei Erzgebirge Aue verlängert und geht in seine dritte Saison als Ersatztorwart der Sachsen. Damit bleibt das Torhüter-Quartett der Veilchen zusammen.

Bleibt auch in der kommenden Spielzeit Ersatztorwart in Aue: Tim Kips. IMAGO/Picture Point

Der FC Erzgebirge Aue setzt in der kommenden Spielzeit auf sein bewährtes Personal im Tor. Wie die Veilchen am Dienstag vermeldeten, hat Ersatztorwart Tim Kips seinen Vertrag verlängert und wird auch in der nächsten Drittligasaison an der Seite von Stammkeeper Martin Männel, Louis Lord und Eigengewächs Max Uhlig das Torhüter-Quartett der Sachsen komplettieren. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub allerdings keine Angaben.

34 Einsätze für Düdelingen

Kips, der aus der Jugend des 1. FC Magdeburg den Sprung in den Profibereich schaffte, kam nach einem Intermezzo in seiner luxemburgischen Heimat bei F91 Düdelingen (34 Einsätze) im Sommer 2021 ins Erzgebirge. Dort konnte sich der Keeper in seiner ersten Saison nicht durchsetzen und wurde in der Spielzeit 2022/23 zu Oberligist Rot-Weiß Koblenz ausgeliehen.

Seit seiner Rückkehr im vergangenen Sommer ist der 23-Jährige jedoch fester Bestandteil des Torhüterteams in Aue und wechselt sich mit Lord als Ersatzkeeper in der 3. Liga ab. Zudem bestritt der Luxemburger in der zurückliegenden Saison zwei Einsätze im Sachsenpokal und blieb sowohl im Achtelfinale gegen Markranstädt (1:0) wie auch im Halbfinale gegen Bischofswerda (4:0) ohne Gegentor. Ob Kips auch im am Samstag (15.45 Uhr) anstehenden Landespokal-Finale gegen Dynamo Dresden zum Einsatz kommt, steht hingegen noch nicht fest.

Heidrich lobt "gegenseitigen Respekt" im Torwart-Quartett

"Wir sind sehr zufrieden mit Tim Kips, seiner Leistung und seiner Berufsauffassung. Die Konstellation auf dieser wichtigen Position hat sich in der zurückliegenden Saison etabliert, sorgt für hohes Niveau im Training und gesunden Konkurrenzkampf", blickt Aues Geschäftsführer Sport, Matthias Heidrich, zufrieden auf die Vertragsverlängerung mit seinem Ersatztorhüter: "Nicht nur sportlich, auch menschlich passt es mit gegenseitigem Respekt und fairem Miteinander."