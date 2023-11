Konstanz durch "harte Arbeit" auf St. Pauli - Hartel sieht sich in Verantwortung

Marcel Hartel zählt bislang zu den überragenden Spielern der 2. Bundesliga und hat einen großen Anteil an der Tabellenführung seines FC St. Pauli. Der 27-Jährige weiß, wie man in die Bundesliga aufsteigt, seine Erfahrungen will er weitergeben.

Der FC St. Pauli knüpft in der aktuellen Saison dort an, wo er in der abgelaufenen Rückrunde aufgehört hat. Damals hatten die Kiez-Kicker nach Platz 15 am Ende der Vorrunde die beste Rückserie abgeliefert und waren noch bis auf Platz fünf aufgerückt, nun stehen sie nach 13 Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Dass es so gut läuft, liegt auch an Marcel Hartel. Der zentrale Mittelfeldspieler steht im teaminternen Ranking sowohl mit sechs Toren (gemeinsam mit Johannes Eggestein), als auch mit sechs Assists an der Spitze. Ligaweit werden die zwölf gesammelten Scorerpunkte nur von den beiden Hamburgern Laszlo Benes (13) und Robert Glatzel (14) getoppt. Schon jetzt liegt der 27-Jährige nur noch einen Scorerpunkt hinter seiner Ausbeute aus 34 Einsätzen in der Vorsaison (fünf Tore, acht Vorlagen).

Hartel: "Wissen, dass wir auch unsere Themen haben"

Hartel selbst, der mit vier Nominierungen bislang so häufig wie kein anderer in der Elf des Tages der 2. Bundesliga stand, sieht derweil vor allem einen Grund für die gute Form der Mannschaft, wie er in einer Medienrunde erklärte: "Die Stabilität kommt durch harte Arbeit, die wir Woche für Woche im Training abrufen und dann natürlich auch bestmöglich auf dem Platz in den Spielen bringen wollen."

Das funktioniert bislang, entsprechend gut sei die Stimmung in der Mannschaft. "Wir wissen aber, dass wir auch unsere Themen haben in den Spielen, woran wir arbeiten und uns verbessern müssen", blickte der Co-Kapitän unter anderem auf das 0:0 gegen Hannover 96 zurück.

Wie der Aufstieg in die Bundesliga funktioniert, das weiß der Spielmacher sowohl aus seiner Zeit bei Union Berlin (Aufstieg 2018/19) als auch bei der Arminia aus Bielefeld (Zweitligameister 2019/20). "Natürlich hat man mit den beiden Aufstiegen, die ich mitmachen durfte, seine Erfahrungen gemacht. Und seitdem ich hier bin, versuche ich, meine Erfahrungen mit den Jungs zu teilen", erklärte Hartel. "Das sind aber generelle Dinge, sie beziehen sich nicht nur auf die Aufstiege. Ich versuche in diesem Jahr meine Erfahrungswerte noch mehr zu teilen, weil ich diese gewisse Verantwortung habe und diese auch haben möchte. Deshalb fühle ich mich auch ein Stück weit verpflichtet, diese weiterzugeben."

Das Wichtigste sei in der aktuellen Phase, die Konstanz beizubehalten. "Wir müssen dafür Woche für Woche punkten, genau das haben wir bisher sehr gut gemacht. Wir müssen daran festhalten, diese Kontinuität einfach immer wieder auf dem Platz abrufen zu können", betonte Hartel. So sollen bis zum Ende der Hinrunde noch einige weitere Zähler dazukommen.

Natürlich ist es schön für beide Hamburger Vereine, dass sie oben stehen. Marcel Hartel

In dieser Zeit steht unter anderem noch das Stadtderby gegen den aktuellen Verfolger und Nachbarn vom HSV an. Am 1. Dezember (18.30 Uhr) kommt es zum Duell am Millerntor. "Unsere Gedanken sind erstmal voll und ganz bei dem kommenden Test gegen Braunschweig (Freitag, 14 Uhr, Anm. d. Red.). Dann folgt ja noch das Auswärtsspiel in Rostock (25. November, 13 Uhr, Anm. d. Red.) und erst danach können wir uns gerne über den HSV unterhalten", trat Hartel jedoch auf die Bremse. "Natürlich ist es schön für beide Hamburger Vereine, dass sie oben stehen. Wir tun gut daran, auf uns zu schauen und erstmal den Fokus Schritt für Schritt auf die kommenden Aufgaben zu richten."