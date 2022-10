Konstant ist bei der Eintracht nur die Standardschwäche

Mit dem 0:3 in Bochum ist der kurzzeitige Höhenflug der Eintracht in einer Bruchlandung geendet. Mal wieder trat dabei ein bekanntes Problem auf. Das Verhalten von Verteidiger Tuta steht exemplarisch.

Das Verteidigen von ruhenden Bällen ist eine Frage des Stellungsspiels und der Zuordnung, ganz besonders aber eine der Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelligkeit. Dass der Fokus von Innenverteidiger Tuta in der 71. Minute zu 100 Prozent auf dem Eckball der Bochumer gelegen hat, darf bezweifelt werden. Kurz zuvor hatte der Brasilianer selbst eine unnötige Ecke für den VfL verursacht und war in der Folge mit Kevin Trapp aneinandergeraten.

Der erfahrene Torhüter schnappte sich den 23-Jährigen und redet auf ihn ein - als Vizekapitän und unumstrittene Führungskraft seine Aufgabe. Es liegt nahe, dass es dabei auch um die Konzentration ging. Bei seinem jungen Vordermann erntete er dafür kein Verständnis. Im Gegenteil. Bei Tuta schienen die Nerven beim sehr schwachen Auftritt an der Castroper Straße schon etwas blank zu liegen, er schubste seinen Gegenüber weg. Trapp schaute verdutzt. Zwei Minuten später klingelte es im Tor der Eintracht. Wer hatte das entscheidende Kopfballduell nach einer Ecke gegen Philipp Hofmann verloren? Richtig, Tuta.

Glasner kündigt "deutliche Worte" an

"Es wird deutliche Worte geben", betonte Glasner und machte unmissverständlich deutlich, was er von der Situation hält. "Es ist gut, wenn Kevin die Jungs auch mal rüffelt, wenn irgendetwas nicht passt. Ganz wichtig ist auch, dass man sich von erfahrenen Spielern mal etwas sagen lässt." Es bleibt hypothetisch, ob Tuta den Ball verteidigt hätte, wenn er sich die konstruktive Kritik zu Herzen genommen hätte. Doch die Situation passte ins Gesamtbild, dass die Eintracht am Samstag abgab.

kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 Bayern München verspielt Zwei-Tore-Führung in Dortmund, RB Leipzig verpflichtet norwegischen Torhüter Nyland, Max Verstappen ist erneut Formel-1-Weltmeister kicker Wochenendrückblick vom 2.10.2022 02.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 25.9.2022 25.09.2022 kicker Wochenendrückblick vom 18.9.2022 18.09.2022 kicker Wochenendrückblick vom 11.9.2022 11.09.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Auch das 0:2 - nach einem Freistoß - und das 0:3 - nach einem Einwurf - fielen infolge von Standardsituationen. In der laufenden Saison kassierte die Eintracht in der Liga insgesamt neun der 16 Gegentore, über 56 Prozent, nach ruhenden Bällen. Sowohl quantitativ und prozentual ist das jeweils Ligatiefstwert.

Schon vor dem zwischenzeitlichen Aufwärtstrend mit Siegen gegen Stuttgart und Union in der Liga, gegen Marseille in der Champions League und dem Punktgewinn gegen Tottenham war die Standardschwäche einer der Gründe für den durchwachsenen Saisonstart. Nur weil die Hessen in Bremen am 4. Spieltag vier Treffer erzielten, blieben die drei Gegentreffer nach ruhenden Bällen unbestraft. Schon am ersten Spieltag gegen Bayern traf der Rekordmeister gleich zweimal nach ruhenden Bällen, auch Real Madrid im Super-Cup-Finale einmal. Trainer Oliver Glasner begegnete dem Problem damals auf eine spezielle Art. "Ich hatte als Spieler einen tollen Trainer, der hat gesagt: Wenn du immer den Fokus auf das Problem legst, dann wird es noch größer. Deswegen haben wir es in Ruhe gelassen", sagte Glasner vor einigen Wochen.

Problemlösend war diese Methode (noch) nicht. Die Liste der Unzulänglichkeiten in Bochum ging zwar weit über die schwache Verteidigung der Standards hinaus, doch diese war am Ende eben ausschlaggebend für die Niederlage. Vielleicht sollte Glasner sich dem Problem also doch annehmen. Sonst wird das schwierig mit der ersehnten Konstanz.