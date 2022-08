"Konsequenz und Durchschlagskraft": Schmidt appelliert an die Offensive

Bisher gewannen die Heidenheimer in der 2. Liga erst ein einziges Mal in Nürnberg. Am Freitag soll sich das ändern.

Nur beim FC St. Pauli sind die Heidenheimer mit sieben sieglosen Auswärtspartien in Folge länger ohne Sieg als in Nürnberg. In der Frankenmetropole gab es in den letzten sechs Spielen lediglich zwei Unentschieden zu holen, viermal fuhr der FCH mit leeren Händen nach Hause.

Den einzigen Sieg beim Club gab es im März 2015 beim 1:0. Torschütze: Mathias Wittek.

Nach dem tollen Saisonstart mit den Siegen in Rostock (1:0) und gegen Braunschweig (3:0) in der Liga sowie dem Pokal-Erfolg in Illertissen (2:0) kassierten die Schützlinge von Chefcoach Frank Schmidt jüngst mit dem 0:1 beim HSV die erste Saisonniederlage.

Schmidt lässt Standards trainieren

Nun wollen die Heidenheimer in Nürnberg am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor allem wieder mehr Torgefahr ausstrahlen. Das Augenmerk unter der Woche galt auch den Standards, wie Schmidt verriet. Im Volksparkstadion in Hamburg hatte der FCH 15 Ecken, allesamt blieben sie ohne Erfolg.

"Wir müssen es final zu Ende spielen"

Auch aus dem Spiel heraus strahlte Heidenheim zu wenig Gefahr aus. "Wir sind zwar in die Räume gekommen, aber wir müssen es final zu Ende spielen. Da muss die Konsequenz und Durchschlagskraft da sein", sagte Schmidt.

Personell hat der Trainer noch ein paar kleine Sorgen. Die Einsätze von Stürmer Tim Kleindienst und Mittelfeldspieler Dzenis Burnic stehen noch nicht fest. Beide seien in dieser Woche einige Tage krank gewesen, so Schmidt.

Seine Herangehensweise in der Noris? "Wir müssen gut in den offensiven und defensiven Eins-gegen-eins-Zweikämpfen agieren und uns clever aus dem Gegenpressing lösen, das der Club immer wieder spielt."