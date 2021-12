Konsens zwischen Rostock und DFB: Strafe um 55.000 Euro reduziert

97.300 Euro hätte der FC Hansa Rostock nach Vergehen seiner Fans zahlen müssen, nun hat das DFB-Sportgericht die Strafe drastisch reduziert. Es stellt aber eine klare Forderung an den Verein.

Hansa Rostock muss nicht so tief in die Tasche greifen. imago images/Fotostand

Ende November waren Hansa für Vergehen der Anhänger drei Geldstrafen aufgebrummt worden, die in Summe einen beinahe sechsstelligen Betrag ergaben - jetzt wurde nach einer mündlicher Verhandlung ein Konsens gefunden und der Betrag deutlich minimiert.

"Zum einen waren sich Kontrollausschuss und Sportgericht einig, dem Verein circa 25 Prozent des im Normalfall ausgesprochenen Strafmaßes zu erlassen, da der Klub in Zeiten der Corona-Pandemie gerade wieder durch fehlende Zuschauer-Einnahmen finanzielle Einbußen hinnehmen muss", erläuterte Hans E. Lorenz. "Zum anderen brachte die Beweisaufnahme unter anderem als Ergebnis, dass eine gewaltsame Auseinandersetzung von Rostocker Anhängern mit der Polizei gegen Ende des Zweitligaspiels gegen den FC Schalke 04 doch außerhalb des Stadionbereichs stattgefunden hat, worauf die Sportgerichtsbarkeit keinen Zugriff hat. Das führte ebenfalls zu einer erheblichen Reduzierung der Geldstrafe", führte der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts weiter aus.

Noch 42.300 Euro Geldstrafe

Von der Geldstrafe über 97.300 Euro blieben am Ende noch 42.300 Euro übrig, die Hansa für die Vergehen der Fans zahlen muss. Davon können die Rostocker bis zu 14.000 Euro für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Dies muss der Klub dem DFB bis zum 31. Juli 2022 belegen.

Zwei Verfahren eingestellt

Im Zuge der Verhandlung wurden zwei Ermittlungsverfahren gegen Hansa eingestellt, "die aus kleineren Zuschauerverfehlungen während der Zweitligaspiele bei Jahn Regensburg am 6. November 2021 und gegen Erzgebirge Aue am 20. November 2021 resultierten", wie der DFB mitteilte.

Lorenz wird deutlich

Ein Konsens wurde diesmal gefunden, doch das nächste Mal, so deutete Lorenz an, wird es wohl nicht mehr dazu kommen: "Wenn sich das Verhalten mancher Rostocker Anhänger auf Dauer nicht bessert, müssen wir in Zukunft womöglich wieder über schärfere Maßnahmen nachdenken."