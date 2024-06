Konkurrenzkampf im Tor angeheizt: Lilien holen Niemczycki

Der SV Darmstadt 98 hat Karol Niemczycki von Fortuna Düsseldorf unter Vertrag genommen und damit den Konkurrenzkampf im Tor angeheizt.

Versucht nun in Darmstadt sein Glück im Tor: Karol Niemczycki. SV Darmstadt 98

Der kicker hatte am Mittwoch schon berichtet, nun ist der Wechsel von Karol Niemczycki von F95 nach Darmstadt perfekt, wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen, die Ablösesumme soll sich aber dank einer Klausel im unteren sechsstelligen Euro-Bereich bewegen - weil der Torhüter sich nicht gegen Florian Kastenmeier durchsetzen konnte.

Das soll in Darmstadt für den 24-Jährigen nun anders werden, wenngleich auch dort mit Marcel Schuhen (31) ein Keeper da ist, der seinen Nummer-1-Status wohl nicht so einfach hergeben wird und es auch noch Alexander Brunst (28) als Stellvertreter gibt.

Dennoch hat sich Niemczycki, der bei der Fortuna in einem Zweitliga- und zwei DFB-Pokalspielen im Tor stand, für einen Wechsel entschieden. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und direkt ein gutes Gefühl, als die Lilien ihr Interesse hinterlegt haben. Die Eindrücke vor Ort waren ebenfalls hervorragend. Entsprechend ist mir die Entscheidung für Darmstadt leichtgefallen", meinte Niemczycki, der 72 Erstliga-Partien in Polen für KS Cracovia in seiner Vita stehen hat.

"Keeper an die Leistungsgrenze bringen"

Geht es nach Paul Fernie, heizt Niemczycki den Kampf um die Nummer 1 im Lilien-Tor mächtig an. "Es ist uns wichtig, auf der Torhüterposition einen starken Konkurrenzkampf zu schaffen, um unsere Keeper an ihre Leistungsgrenze zu bringen", erklärte der Sportliche Leiter des Bundesliga-Absteigers. "Wir freuen uns sehr, dass sich Karol für den Schritt nach Darmstadt entschieden hat. Er bringt alles mit, was ein Torhüter auf diesem Niveau benötigt und verfügt gleichzeitig noch über viel Entwicklungspotenzial."

Und über den Ehrgeiz, die Nummer 1 in Darmstadt zu werden, wie Torwarttrainer Dimo Wache unterstreicht: "Er hat ein gesundes Selbstbewusstsein und verfolgt seine Ambitionen."