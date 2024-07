Konkurrenz teilt aus: "Vingegaard hat leider keine Eier gehabt"

Am ersten Ruhetag der Tour de France gab es Gegenwind für Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar und Remco Evenepoel teilten ordentlich gegen den Titelverteidiger aus.

Stets in der Defensive: Jonas Vingegaard klebt an Pogacars Hinterrad. AFP via Getty Images

Die Schotteretappe am Sonntag lieferte das vom Veranstalter erhoffte Spektakel. Neben dem Sieg von Anthony Turgis lieferten sich die Klassementfahrer im Staub ein erstes heißes Duell. Dort hatte Pogacar attackiert, der belgische Gesamtzweite Remco Evenepoel ebenfalls. Vingegaard indes, Dritter der Gesamtwertung, klemmte sich stets an die Hinterräder seiner Rivalen, verweigerte aber die Führungsarbeit.

"Manchmal braucht man als Radprofi eben Eier. Die hat Vingegaard leider nicht gehabt", sagte Evenepoel: "Sonst hätten wir zumindest am Sonntag schon das Podium entscheiden können." So aber gehen Pogacar, Evenepoel (33 Sekunden Rückstand), Vingegaard (+1:15 Minuten) und der durch des Dänen Verweigerung eben nicht distanzierte slowenische Red-Bull-Kapitän Primoz Roglic (+1:36), der seinen wichtigsten Helfer verlor, dicht beieinander in die zweite Woche.

Pogacar: "Ich denke, er hat ein wenig Angst"

"Er schaut nur auf mich. Wenn ich hinten fahren würde, würde er auch hinten fahren. Das ist gerade die Dynamik des Rennens. Ich denke, er hat ein wenig Angst", sagte der Slowene am ersten Ruhetag in Orleans.

Die Frage ist: Wie fit ist Vingegaard nach seinem schweren Sturz im April? "Er und sein Team wollen da etwas herunterspielen. Aber ich weiß seit der zweiten Etappe, dass er gut drauf ist", sagte Pogacar am Montag: "Mental können sie mich damit nicht treffen. Das beeindruckt mich nicht. Ich schaue nur auf mich." Pogacar hatte bereits auf der 2. Etappe eine erste Attacke gefahren, die vom Dänen pariert wurde.

Vingegaard: "Ich wollte lieber auf meine Helfer warten"

Vingegaards Erklärung zu seiner Verweigerung am Sonntag? "Ich hielt es nicht für sinnvoll, dass ich mich an der Tempoarbeit beteiligte. Ich wollte lieber auf meine Helfer warten." Die defensive Taktik kommt ihm jedenfalls entgegen. So kann der Däne während der Tour seine Form weiter aufbauen. Spätestens kommenden Samstag und Sonntag stehen die Tage der Wahrheit an. Dann müssen 4000 bzw. 4800 Höhenmeter überwunden werden. Beide Etappen enden mit einer Bergankunft der höchsten Kategorie.