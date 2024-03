Leipzig peilt Meister-Rekord an 14.03.2024

1:20Levy Finn Rieck ist in den letzten beiden VBLCC-Saisons je kurz vor dem Titel an RBLZ Gaming gescheitert. Nun greift er mit Leipzig selbst nach der dritten Klub-Meisterschaft in Folge - wie schätzt 'levyfinn' die Chancen ein?