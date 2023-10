Konkurrenz für Saudi-Arabien? Indonesien und Australien beraten über WM-Bewerbung 2034

Nach der Entscheidung für eine WM 2030 auf drei Kontinenten gilt Saudi-Arabien als klarer Favorit für die Austragung vier Jahre später. Nun deutet sich jedoch Konkurrenz ozeanischer Verbände an.

Wo wird um den WM-Pokal 2034 gespielt? Neben Saudi-Arabien bekunden auch Verbände aus Ozeanien Interesse an einer Austragung der Endrunde. FIFA via Getty Images

Saudi-Arabien gilt als eindeutiger Favorit auf die Austragung der WM-Endrunde 2034. Die Entscheidung der FIFA, Partien beim Turnier 2030 nicht nur in den Gastgeberländern Spanien, Portugal und Marokko, sondern auch vereinzelt in Südamerika auszutragen, erhöhten aufgrund des Rotationsprinzips die Chancen für den reichen Golfstaat erheblich. Mögliche Ausrichter können demnach nurmehr aus Asien und Ozeanien kommen. Saudi-Arabien galt bislang als einziger ernsthafter Bewerber für das Turnier 2034, nun verdichten sich die Anzeichen für Konkurrenz.

Indonesien verhandelt mit Australien - Malaysia und Singapur zeigen Interesse

Indonesien befindet sich derzeit mit Australien in Gesprächen über eine mögliche gemeinsame Bewerbung für die Endrunde in elf Jahren, wie Verbandspräsident Erick Thohir bestätigte. "Wir diskutieren mit Australien", wurde er in der australischen Tageszeitung "Sydney Morning Herald" zitiert. "Als ich Malaysia und Singapur besucht habe, bekundeten beide Länder ihr Interesse, sich anzuschließen."

Neben einer gemeinsamen Bewerbung der vier genannten Nationen steht derzeit auch eine zweite Möglichkeit im Raum: Indonesien und Australien mit Neuseeland, die beiden Letzteren richteten erst im Sommer die Frauen-WM aus. "Wir sind immer noch offen für diese Optionen, da der Bewerbungsprozess noch einige Wochen andauert", erklärte Thohir. Die Frist zum 31. Oktober, bis dahin können Verbände ihr Interesse für die Ausrichtung des Turniers beim Weltverband hinterlegen, habe die Gespräche beschleunigt.

Gespräche seit März - Australien will Bewerbung "ernsthaft angehen"

Erstmals diskutiert worden sei eine gemeinsame Bewerbung beim FIFA-Kongress im März in Ruanda, seitdem sei man in Gesprächen. Thohir berichtete auch von Gesprächen mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo, der auf die Pläne positiv reagiert habe. Zudem hätten die Australier "erneut darum gebeten, dass wir es ernsthaft angehen".

Das FIFA-Council hatte kürzlich die Vergabe der Endrunde 2030 an Spanien, Portugal und Marokko angekündigt, dabei sollen drei Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen werden. Der Kongress des Weltverbandes muss der Entscheidung im kommenden Jahr noch offiziell zustimmen.

Asiens Fußballverband stützt Saudi-Arabiens Bewerbung - Absichtserklärung eingereicht

Die asiatische Fußballverband (AFC) steht hinter der Bewerbung Saudi-Arabiens, das Anfang der Woche eine offizielle Absichtserklärung für eine Bewerbung um die Austragung 2034 eingereicht hatte. Das Königreich steht unter anderem aufgrund von Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Australien hatte, nachdem die Bestrebungen des Golfstaates für 2034 publik geworden waren, angekündigt, sich weiter mit einer möglichen Bewerbung auseinandersetzen zu wollen.

Der indonesische Fußball produzierte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen. Bei einer Massenpanik in einem Stadion auf Java kamen im Vorjahr deutlich über 100 Menschen ums Leben. Darüber hinaus entzog der Weltverband dem Land im März die U-20-WM. Der Entscheidung waren Proteste gegen die Teilnahme Israels vorausgegangen, offiziell war dies jedoch kein Grund für die Neuvergabe, letztlich übernahm Argentinien für Indonesien die Austragung.