Konkurrenz für den VfB: Auch Wolverhampton will Araujo

Die Suche nach einem neuen Innenverteidiger gestaltet sich für den VfB Stuttgart schwierig bis wenig erfolgversprechend. Der zuletzt favorisierte Tomas Araujo ist dem jüngsten Verhandlungsstand zufolge nicht nur zu teuer.

Wenn sie könnten, wie sie wollten und dazu die nötigen Mittel hätten, dann wäre die Lücke, die Konstantinos Mavropanos mit seinem Wechsel vom VfB zu West Ham United hinterlassen hat, längst geschlossen. Stattdessen arbeiten die Stuttgarter mit den letzten Groschen in der Hand seit Tagen fieberhaft an der Verpflichtung eines Nachfolgers für den griechischen Innenverteidiger. Sisyphusarbeit, die sich bisher nicht ausgezahlt hat.

Nachdem die Schwaben bereits bei Chris Richards von Crystal Palace auf finanzielle Hürden gestoßen waren, die der klamme Traditionsklub nicht zu überspringen in der Lage ist, stößt man auch bei Benfica Lissabons Tomas Araujo an Grenzen. Der Abwehrspieler, der aus der Jugendakademie der portugiesischen Spitzenmannschaft stammt und in der vergangenen Saison an den FC Gil Vicente verliehen war, ist vielfach gefragt. Konkret sind jetzt auch die Wolverhampton Wanderers vorstellig geworden.

VfB-Transfer äußerst unwahrscheinlich

Die schmälert die Chancen des VfB, der finanziell sowieso schon keine großen, wenn überhaupt lediglich kleinste Sprünge machen kann, wesentlich. Abschreiben will man den Jungstar allerdings nicht, der alle U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes durchlaufen hat und mittlerweile als Leistungsträger und Führungsspieler der U 21 angehört. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Transfercoups gen null tendiert.

Will Schmidt Araujo doch behalten?

Das könnte allerdings nach der jüngsten Entwicklung nicht nur Stuttgart, sondern auch Wolverhampton und alle anderen Interessenten betreffen. Nach kicker-Informationen sollen die Benfica-Verantwortlichen um Trainer Roger Schmidt mittlerweile von der Idee, den Jungstar auszuleihen, abgerückt sein. Man ziehe, so heißt es, in Betracht, den 21-Jährigen lieber zu behalten. Araujo, der mit Lissabons U 19 in der Spielzeit 2021/22 die UEFA Youth League gewonnen hat und in Portugal große Wertschätzung genießt, könne auch bei seinem Heimatverein die nötige Spielzeit zur Weiterentwicklung bekommen.