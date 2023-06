Konkurrenz für den Bruder? Vikings entlassen Dalvin Cook

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Die Minnesota Vikings haben sich von Dalvin Cook (27) getrennt. Der Running Back könnte künftig mit seinem Bruder zusammenspielen.

In der gesamten Offseason war bereits über eine Trennung der beiden Seiten spekuliert worden, am Donnerstag berichtete NFL-Insider Tom Pelissero dann, dass die Vikings sich zu einer Entlassung von Dalvin Cook entschlossen haben. Offiziell werden soll die Personalentscheidung am Freitag.

Der Zeitpunkt passt zu den Diskussionen der vergangenen Monaten: Cook galt aufgrund seines hohen Gehalts bereits seit längerer Zeit als Kandidat für einen Abgang. Hätte Minnesota den Running Back allerdings vor dem 1. Juni entlassen, hätten sie weniger Cap Space kreiert und wären auf mehr "Dead Money" sitzen geblieben. So war erwartet worden, dass die Entscheidung erst im Juni verkündet wird.

Die Vikings hatten Cook im Draft 2017 in der zweiten Runde gezogen. Nachdem er sich in seinem vierten NFL-Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und lange ausgefallen war, gehörte Cook ab 2019 zu den besten Running Backs der NFL und kam seither in jeder Saison über 1000 Rushing Yards pro Saison. Seine insgesamt erlaufenen 5.993 Yards bedeuten in der teaminternen Bestenliste Platz drei hinter Robert Smith (6.818) und Adrian Peterson (11.747). Zwischen 2019 und 2022 wurde er viermal in Folge in den Pro Bowl gewählt.

In der vergangenen Saison war Cooks Produktivität ein wenig zurückgegangen - so weit, dass es aus Vikings-Sicht offenbar nicht mehr zum hohen Gehalt passte, das der 27-Jährige einstrich. Sein Nachfolger wird aller Voraussicht nach nun Cooks bisheriger Back-up Alexander Mattison, der bei seinen wenigen Einsätzen als Starter bereits viel Potenzial angedeutet hat. Mattisons Vertrag war zuletzt von den Vikings verlängert worden - es war das erste klare Anzeichen für eine Trennung von Cook.

Obwohl Cook für einen Running Back bereits im fortgeschrittenen Alter ist, dürfte seine Qualität auf dem Platz einige Interessenten haben. So könnten Medienberichten zufolge die Miami Dolphins, die noch keinen klaren Stammspieler auf dieser Position haben, eine mögliche Adresse sein. Auch die Denver Broncos und die Buffalo Bills sollen zum Kandidatenkreis zählen. Bei den Bills würde Cook zum Konkurrenten seines jüngeren Bruders James (23) werden, für den nach dem Abgang von Devin Singletary aktuell die Starter-Rolle vorgesehen ist.