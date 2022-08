Konkurrenz ausgestochen: Bologna schnappt sich Zirkzee

Nun herrscht Gewissheit um die Zukunft von Bayern-Angreifer Joshua Zirkzee. Der Offensivmann wird in der Serie A auflaufen - doch der Rekordmeister bewahrt sich eine Rückhol-Option.

Joshua Zirkzee schließt sich wie erwartet dem FC Bologna an. Damit setzen sich die Italiener gegen zahlreiche Konkurrenten durch. Neben dem Verein aus der Serie A hatten unter anderem der VfB Stuttgart und RSC Anderlecht ihr Interesse hinterlegt - und gehen jetzt leer aus. Die Ablöse beläuft sich Medienberichten zufolge auf 8,5 Millionen Euro.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic ließ sich so zitieren: "In Joshua Zirkzee steckt großes Potential, und für seine Entwicklung sind nun regelmäßige Einsätze elementar. Daher sind wir seinem Wunsch nachgekommen und haben uns mit dem FC Bologna auf einen Transfer geeinigt. Die Vereinbarungen beinhalten eine Rückhol-Option, weil Joshua für uns weiterhin ein hochinteressanter Spieler bleibt. Wir werden seine Entwicklung in Bologna beobachten und wünschen ihm viel Erfolg in der Serie A."

Im Duo mit Arnautovic

Der FC Bologna ist für den Stürmer der sechste Profiklub. Über ADO den Haag und Feyenoord Rotterdam landete der 23-jährige 2017 schließlich beim FC Bayern München. Nach dreieinhalb Jahren beim Rekordmeister landete er für ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Parma Calcio. Anschließend kehrte der Niederländer wieder nach Deutschland zurück, ehe er eine Saison an den RSC Anderlecht verliehen wurde. Nach einer Spielzeit und einem erneuten kurzen Aufenthalt bei den Münchnern zieht es Zirkzee jetzt zum FC Bologna.

Trainer Sinisa Mihajlovic freut sich über den Transfer: "Zusammen mit Marko (Arnautovic, Anm. d. Red.) wird er ein großartiges Paar bilden, das für die Abwehr eine harte Nuss sein wird." Den Torjäger beschreibt er als "starken Spieler mit Physis, Schnelligkeit und Technik".