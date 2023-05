Konkurrenz aus Bundesliga: Werder arbeitet an Kaufmann-Verpflichtung

Der SV Werder Bremen bemüht sich um einen Transfer von Mikkel Kaufmann. Verhandlungen wurden nach kicker-Informationen geführt, ein Angebot liegt vor. Nun liegt es am Angreifer, der in dieser Saison an den Karlsruher SC verliehen war.

Nächste Station Bremen? Werder hat Mikkel Kaufmann im Visier. IMAGO/Eibner