Konkurrentinnen gratulieren Weidle bei Goggia-Sieg

Nach einer bislang durchwachsenen Ski-Saison meldet sich Kira Weidle in der Abfahrt von Altenmarkt-Zauchensee zurück. Ihr Sturz im Training ist aber nicht ohne Folgen geblieben, wie sie erklärt.

Zeigte am Samstag ihre beste Saisonleistung: Kira Weidle. APA/EXPA/AFP via Getty Images

Skirennfahrerin Kira Weidle hat beim Weltcup in Altenmarkt-Zauchensee ihre bislang beste Saisonleistung gezeigt. Die Starnbergerin landete in der Abfahrt am Samstag auf Platz fünf und nur 0,12 Sekunden hinter dem Podest. Emma Aicher stürzte beim Sieg von Speed-Queen Sofia Goggia, blieb aber allem Anschein nach unverletzt. Ihre Teamkollegin Katrin Hirtl-Stanggaßinger wurde 40.

Weidle lag nach einer beherzten Fahrt bei ihrem Lieblingsrennen 0,46 Sekunden hinter Goggia zurück, die den ersten Sieg in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter holte und als erste Italienerin am Kälberloch gewann. Die Österreicherinnen Stephanie Venier (+0,10 Sekunden) und Mirjam Puchner sowie Nicol Delago (Italien/beide +0,34) komplettierten das Podium.

Weidle: "Das war mental für mich eine der schwersten Abfahrten"

Im Ziel sei ihr "ein ganz schöner Stein vom Herzen gefallen", sagte Weidle dem ZDF. Bisher war die WM-Zweite von 2021 in dieser Saison hinter den Erwartungen geblieben. Ein heftiger Sturz im Training am Donnerstag blieb für die 27-Jährige zudem nicht ganz ohne Folgen. "Das war mental für mich eine der schwersten Abfahrten heute", erklärte sie. Es sei "sicher kein perfekter Lauf" gewesen. In Summe sei sie aber stolz und zufrieden, meinte Weidle. Das erkannte auch die Konkurrenz an, die ihr vielfach gratulierte. "Die wissen auch, dass das zäh war für mich", sagte Weidle.

Im Ziel zeigte sie erleichtert die rechte Faust und ein zaghaftes Nicken. Weidle ließ unter anderem die Weltmeisterin Jasmine Flury oder Topfahrerinnen wie Lara Gut-Behrami hinter sich, Olympiasiegerin Corinne Suter (alle Schweiz) schied aus.

Im Super G am Freitag war Weidle auf Rang 14 gefahren. Aicher war nach einer starken Fahrt auf dem Weg zu einem Top-Ten-Platz kurz vor dem Ziel zum achten Mal in diesem Winter ausgeschieden. Am Sonntag (11 Uhr, LIVE! bei kicker) steht noch ein weiteres Rennen in der kurvigeren der beiden Speeddisziplinen an.

Das Ergebnis der Zauchensee-Abfahrt im Überblick