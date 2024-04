Konaté vor Klagenfurt-Wiedersehen: "Müssen noch kaltblütiger vor dem Tor sein"

Mit einem 4:2-Heimsieg über Austria Klagenfurt gelang Onur Cinel ein gelungenes Debüt als Coach von Red Bull Salzburg. Allerdings deckten die Kärntner auch Schwächen des Tabellenführers auf, der beim Rückspiel nur drei Tage später noch weiter an seiner Dominanz feilen will.

Tabellenführer Red Bull Salzburg zeigte mit dem 4:2-Sieg gegen Austria Klagenfurt die richtige Reaktion nach dem Trainertausch und bescherte Neo-Coach Onur Cinel einen idealen Einstand. Nach zuvor drei sieglosen Pflichtspielen kam der Befreiungsschlag für die Mozartstädter zum richtigen Zeitpunkt, die aktuell immer noch vor dem punktgleichen Sturm Graz an der Spitze thronen und beim Rückspiel in Kärnten nun nachlegen wollen. "Beim ersten Duell mit Klagenfurt hat mir einiges schon gut gefallen. Wir hatten ein hohes Spieltempo, haben Spielfreude ausgestrahlt und viele Torchancen herausgespielt. Natürlich gab es aber auch ein paar Dinge, bei denen wir noch viel Luft nach oben haben, was aber aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit auch nicht überraschend ist", erklärt Cinel vor dem zweiten Duell gegen die Mannschaft von Peter Pacult.

Bereits nach fünf Minuten ließ Luka Sucic seinen Coach am vergangenen Sonntag jubeln und auch der Ausgleichstreffer der Klagenfurter durch Andy Irving per Elfmeter brachte den Serienmeister nicht ins Straucheln. Ganz im Gegenteil: Die Salzburger schlugen noch vor dem Pausenpfiff dreimal zu und brachten sich damit schon früh auf die Siegerstraße. Zwar machte es Max Besuschkow mit dem Anschlusstreffer nur kurz nach Wiederanpfiff wieder etwas spannender, am Ende spielten die Salzburger das Ergebnis aber souverän herunter und sorgten für drei wichtige Punkte. Daran hatte auch Angreifer Karim Konaté mit einem Doppelpack einen großen Anteil, nachdem der Ivorer in den ersten vier Spielen des oberen Play-offs nur einen Treffer markieren konnte.

Einige Ausfälle bei Salzburg

Obwohl man erstmals seit mehr als einem Monat wieder für mehr als drei Tore in einem Spiel sorgen konnte, mahnt der 20-jährige Stürmer seine Mannschaft dennoch, nicht übermütig zu werden: "Wir haben das am Sonntag schon sehr gut gemacht. Jetzt wollen wir beim zweiten Spiel wieder an diese Leistung anknüpfen und drei Punkte holen. Ich denke, dass wir in Klagenfurt nicht so viele Torchancen bekommen werden. Deshalb müssen wir uns im Abschluss verbessern, müssen noch kaltblütiger vor dem Tor sein." Bislang trafen die Salzburger als einzige Mannschaft aber in jedem Frühjahrsspiel und konnten dabei 23 Tore erzielen. In der Meistergruppe schrieb man bereits zwölfmal an und damit häufiger als Sturm Graz, die mit neun Toren die zweitmeisten bislang erzielten.

Da Cinel neben Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent) nun auch Andreas Ulmer aufgrund einer erlittenen Wadenverletzung fehlen wird und zudem hinter den Einsätzen von Mads Bidstrup (Schulter) sowie Amar Dedic (Wade) ein Fragezeichen steht, geht es nun vor allem darum, rechtzeitig wieder zu Kräften zu kommen: "Jetzt ist es wichtig, dass wir in den beiden Tagen zum Spiel hin gut regenerieren und das Spiel effektiv nachanalysieren, denn wir wollen in Klagenfurt ebenfalls gewinnen." Seit neun Ligaspielen ist man gegen Klagenfurt nun schon unbesiegt, nun will man dafür sorgen, dass man in dieser Statistik zweistellig wird.