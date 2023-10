Konaté im Fokus: Klopps Rat an schimpfenden Dyche

Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté entkam gegen Everton einem Platzverweis und wurde umgehend ausgewechselt. Danach zeigte sogar Jürgen Klopp Verständnis für die Wut der Toffees.

War sein Spieler angeschlagen? Wollte er taktisch etwas anpassen? Frische Kräfte bringen? Nein, nach dem 2:0-Derbysieg gegen den FC Everton bestätigte Jürgen Klopp unumwunden, dass er Ibrahima Konaté in der 66. Minute vom Platz genommen hatte, bevor es der Schiedsrichter tut. Der 24-jährige Innenverteidiger war aus ungeklärten Gründen um seine zweite Gelbe Karte herumgekommen, als er eine gefährliche Kontersituation der Toffees mit einem Foul am eingewechselten Beto unterband.

Weil Everton bereits durch eine frühe Gelb-Rote Karte gegen Ashley Young dezimiert worden war und es zum Zeitpunkt von Konatés Foul noch 0:0 stand, war Everton-Trainer Sean Dyche entsprechend außer sich über die Entscheidung von Referee Craig Pawson und nannte diese "lächerlich", "rätselhaft" und "unmöglich".

"Ich habe den Schiedsrichter gefragt, und er meinte, für sein Empfinden sei das Foul nicht verwarnungswürdig gewesen", berichtete Dyche, "ich glaube, viele der Leute, die heute hier waren, waren erstaunt, dass das nicht Gelb-Rot war - inklusive des Trainers, der es kaum erwarten konnte, ihn runterzunehmen. Er weiß es, und wir wissen es."

Klopp: "Mit der Zeit kommt man darüber hinweg"

Mit Matip für Konaté und in anhaltender Überzahl gelang Liverpool noch der verdiente, wenn auch glanzlose Heimsieg. Und so konnte es sich Klopp mühelos leisten, Verständnis für Dyches Frust zu äußern, mit dem er in der Vergangenheit immer wieder aneinandergeraten war. "Wir haben die andere Seite schon erlebt und müssen das (als Trainer, Anm. d. Red.) akzeptieren", riet Klopp, wohlwissend, dass gerade ihm das wahrlich nicht immer leichtfällt: "Das ist im ersten Moment echt schwer, aber mit der Zeit kommt man darüber hinweg."

Die Frage, ob Liverpool auch bei zehn gegen zehn gewonnen hätte, sei "hypothetisch", so Klopp, Fakt dagegen: "Wir haben verdient drei Punkte geholt. Ich denke, da gibt es keine Zweifel."