Konami startet eFootball Championship 2022 im Juni

Konami kündigt den Start der eFootball Championship für Juni 2022 an. Für die Weltmeisterschaft wurde ein neuer Spielmodus entwickelt.

In einer Pressemitteilung gab Konami bekannt, dass die eFootball Championship 2022 im Juni starten wird. Dieses Event ist der offizielle eSport-Wettbewerb der Free-to-Play Fußballsimulation aus Japan.

Konami hat nach dem Namenswechsel von PES zu eFootball auch den eSport-Wettbewerb in umbenannt. Es werden zwei unterschiedliche Wettbewerbe angeboten, die den kompetitiven eSport vom Gaming trennen.

Bei der "eFootball Championship Pro 2022" spielen eSportler mit Profiverträgen um den Titel, die "eFootball Championship Open 2022" lässt Amateure ihr Können an der Konsole beweisen. Nach einem katastrophalen Start sind das - vor allem für die enttäuschten professionellen Spieler - endlich gute Nachrichten. Letztere warteten knapp ein Jahr auf kompetitive Wettbewerbe - die eFootball.Pro-Liga lag auf Eis.

Dream-Team als eSport-Modus

Für den Wettbewerb wird der "Dream Team Modus" verwendet. Dieser bildet das Kronjuwel im lang erwarteten Saison-Update und der Version 1.0 von eFootball. In diesem Modus treten die Spieler im gewohnten Einzelduell gegeneinander oder gegen eine KI an. Die eigenen Fußballer lassen sich durch Weiterentwicklungen verbessern und sind je nach bevorzugtem Spielstil anpassbar.

Die Qualifikation für das größte eSport-Event im Hause eFootball startet im Juni. Spielberechtigt dazu ist jeder, der an entsprechenden Ingame-Challenges teilnimmt. Konami kündigte zudem an, dass die Partien via Live-Stream übertragen werden.

