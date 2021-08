Kona N: Heißsporn von Hyundai

Die "N"-Modelle von Hyundai sorgen überall für Furore, nicht nur auf den Rennstrecken. Nach dem i30 N und dem i20 N wird ab August der von vielen Kunden heiß ersehnte, 280 PS starke Kona N ausgeliefert. Die südkoreanische Marke trumpft damit erstmals mit einem kompakten Hochleistungs-SUV auf. Was das Angebot besonders attraktiv macht, ist auch der Preis: Ab 37.750 Euro steht der umfangreich ausgestattete Hyundai Kona N in der Liste.

Mit der extrem sportlichen Variante krönt Hyundai die inzwischen außergewöhnlich vielfältige Kona-Baureihe. Sie sorgt nicht zuletzt für steigende Verkaufszahlen. Besonders hoch in der Modellpalette ist - mit 44 Prozent - derzeit der Anteil des reinen Elektroantriebs, gefolgt von 36 Prozent bei den Benzinern und 15 Prozent bei den Hybriden. Den Absatz des neuen Heißsporns setzt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, mit fünf Prozent an. Rund 700 Bestellungen sind schon vor der Markteinführung eingegangen.

19-Zoll-Schmiederäder, rote Bremssättel

Schon optisch macht der Kona N auf seine Antriebsqualitäten aufmerksam. Die sportliche Silhouette des kompakten 4,22-Meter-Crossovers wird nicht nur durch die tiefergelegte Karosserie, seitliche Radlaufverbreiterungen mit Schmiederädern im Format 245/40 R 19 und rote Bremssättel betont. Dazu kommen etliche Karosseriemodifikationen wie die Frontschürze mit großen Einlässen für mehr Kühlluft, dazu Schweller und Spoiler und die fast schon Ofenrohrdimension erreichenden Endrohre der Abgasanlage. Ausschließlich für den Kona N ist die neue Lackierung "Sonic Blue" verfügbar.

Innen herrscht ein ähnlicher Performance-Trimm, bis hin zu dem aufwändig gestalteten Cockpit mit dem N-Sportlenkrad. Neu ist das spezielle Head-up-Display mit Rundenzeiten und Track-Position.

Per N-Grin-Shift auf 290 PS

Performance-Head-up-Display: Auch Motordrehzahl und Schaltempfehlung werden angezeigt. Hersteller

Vorzüglich bewegt wird der Kona N von einem Zweiliter-Turbomotor, der 206 kW/280 PS, kurzfristig per N-Grin-Shift sogar 290 PS leistet. Was ebenfalls zählt, ist das bullige Drehmoment von 392 Newtonmetern, das bereits bei niedrigen Touren parat steht.

Hyundai brauchte bei der Implantation der Teile keine Kopfstände zu machen: Wesentliche Komponenten wie Plattform, Motor und das serienmäßige Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe DKG stammen aus den Regalen des ebenfalls in der Leistung herausragenden i30 N. Beim schnellen Kona N, der etwas über 1500 Kilo wiegt, stoppten wir mit Launch Control 5,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf Tempo 100. Erst bei 240 km/h ist Schluss mit der Performance. Als Verbrauch werden im Mix 8,5 Liter auf 100 Kilometer, entsprechend 194 g/km CO2-Ausstoß angegeben.

Rennstreckenwürdiger Sound

Auf den ersten Probefahrten überzeugt der Kona N durch seine überlegenen Fahrleistungen und durch sein agiles Fahrverhalten. Und, was die Fans der Sportwagen-Szene begeistert: Ganz nebenbei lässt sich der kernige Klang des Motors auf Rennstreckenniveau bringen. Alles okay also? Nicht ganz, denn beim starken Beschleunigen zerrt schon auf trockener Fahrbahn der starke Motor am Lenkrad des Fronttrieblers - trotz elektronischer Traktionskontrolle und der Sperrdifferenzialsperre, die vor allem den Kurvenspaß spürbar erhöht.

Da wünscht sich mancher Allradantrieb, erst recht auf nasser Fahrbahn. Freilich würde das die zusätzlich schon verstärkte Karosserie des Kona N schwerer machen und an den Leistungsdaten knabbern, vom Aufpreis ganz abgesehen.

Keine gewöhnliche Automatik: Beim N DCT ist es möglich, den Kriechmodus ("Creep Off") zu deaktivieren. Hersteller

Bewährt hat sich auf den Testfahrten das in zwei Stufen einstellbare ESP, wobei es in "Sport" komplett ausgeschaltet wird und der Fahrer die alleinige Verantwortung für mögliche Ausflüge in die Botanik oder ähnliche Unannehmlichkeiten trägt. Darüber hinaus lässt sich die Lenkung in drei Einstellungen ("Normal", "Sport" und "Sport+") programmieren.

Taugt auch für den Alltag

Was aber neben der Rennstreckentauglichkeit ebenso zählt, sind die praktischen Alltagsfähigkeiten. Das gute Platzangebot wird ergänzt durch ein Gepäckraumvolumen von 361 bis 1143 Litern. Es erleichtert das Verstauen von Urlaubsgepäck genauso wie das von Equipment für diverse Outdoor-Aktivitäten.

Bei allen Anstrengungen, mit den N-Modellen sehr sportliche und dabei bezahlbare Fahrzeuge anzubieten, verliert das Unternehmen nicht den Blick auf die nahe Zukunft, die eher elektrisch ausfällt: Deutschland-Chef Jürgen Keller sieht Hyundai hier auf dem ersten Rang unter den nicht rein elektrischen Marken wie Tesla. Zudem zähle der Kona zu den Top-Fünf der meistverkauften EV-Modelle (Electric Vehicles) in Deutschland, heißt es. Da kann es sich das Unternehmen durchaus leisten, auch mal was für die Fans der heißen Verbrenner zu tun - frei nach dem Motto: "N-Joy your trip!"

Ingo Reuss

Hyundai Kona N in Kürze:

Wann er kommt: Marktstart im August

Wen er ins Visier nimmt: VW T Roc R, Audi SQ, BMW X2 M35i, Cupra Ateca

Was ihn antreibt: Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 206 kW/280 PS

Was er kostet: Ab 37.950 Euro