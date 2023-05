"Kompromisslose Zweikampfführung": Magdeburg holt Hugonet aus Lustenau

Wenige Tage nach dem letzten Spieltag hat der 1. FC Magdeburg seinen ersten Sommerneuzugang präsentiert. Innenverteidiger Jean Hugonet (23) kommt ablösefrei aus Lustenau.

Mit Alexander Bitroff und Tim Sechelmann verlassen zwei gelernte Innenverteidiger den 1. FC Magdeburg in diesem Sommer. Der Tabellenelfte der vergangenen Zweitliga-Saison ließ auch deshalb nicht lange auf den passenden Ersatz warten und stellte am Dienstagmittag den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vor.

Hugonet als Zuschauer beim Magdeburger Saisonabschluss

Der gebürtige Pariser Jean Hugonet, der seine ersten Erfahrungen im Profifußball in seiner Heimatstadt - beim Paris FC - sammelte, entschied sich mit auslaufendem Vertrag für einen Wechsel an die Elbe. Für seinen vorherigen Klub Austria Lustenau, der in der aktuellen Qualifikationsrunde der österreichischen Bundesliga noch ein Spiel zu absolvieren hat, kam der Defensivmann in dieser Spielzeit in 28 Partien zum Einsatz und zählte dabei fest zum Stammpersonal im Team von Trainer Markus Mader. Das letzte Saisonspiel des FCM gegen Bielefeld (4:0) hatte der Franzose derweil bereits als Zuschauer in der MDCC-Arena mitverfolgt.

"Zweikampfführung und Sprintfähigkeit" überzeugten die FCM-Verantwortlichen

Die Magdeburger Verantwortlichen freuen sich über den neuen Mann für die Abwehrreihe, dem man mit seinen 23 Jahren weitere Entwicklungsschritte zutraue: "Mit Jean haben wir einen Innenverteidiger verpflichtet, der seine Qualitäten bereits in der ersten und zweiten Liga in Österreich unter Beweis gestellt hat", wird Geschäftsführer Sport Otmar Schork in der Vereinsmitteilung zitiert. Der Franzose könne "sein vorhandenes Entwicklungspotenzial weiter ausschöpfen und mit uns den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga gehen", so Schork.

Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz stellte indes den Spielstil des 1,86 Meter großen Abwehrspielers in den Vordergrund, der "über eine kompromisslose Zweikampfführung und Sprintfähigkeit verfügt".

Seine ersten Einsatzminuten im deutschen Unterhaus könnte Hugonet dann Ende Juli sammeln, wenn die 2. Bundesliga in ihre 50. Spielzeit startet.