"Kompromisslos und leidenschaftlich": SVWW verpflichtet Vukotic

Der SV Wehen Wiesbaden hat den vierten Transfer der laufenden Periode perfekt gemacht. Der Zweitliga-Aufsteiger verpflichtet Aleksander Vukotic vom belgischen Zweitligisten SK Beveren.

Aleksandar Vukotic verstärkt in der kommenden Spielzeit die Wiesbadener Abwehr. IMAGO/Belga

Der SVWW schnappt sich den 2,01 Meter großen Abwehrmann ablösefrei. "Mit Aleksandar konnten wir einen kompromisslosen, leidenschaftlichen und intelligenten Verteidiger für uns gewinnen”, freut sich Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, über die Verpflichtung. "Er ist in der Luft und am Boden sehr zweikampfstark. Wir freuen uns, dass Aleksandar jetzt bei uns ist."

Erfahrung in Belgien und Bosnien

Der 27-jährige Serbe kann kann 82 Einsätze in Belgiens oberster und 33 in Belgiens zweiter Spielklasse vorweisen. Außerdem lief Vukotic 57-mal in Bosniens erster Liga auf. Eine Vertragslaufzeit gaben die Wiesbadener nicht bekannt.

"Der SVWW ist ein familiärer Verein, den ich vor allem in den vergangenen Wochen rund um den Aufstiegskampf verfolgt habe”, wird Vukotic auf der Vereinswebsite zitiert. "Ich danke den Verantwortlichen sehr, dass sie mir diesen Schritt ermöglicht haben. Ich bin sehr glücklich, jetzt beim SVWW zu sein und werde alles dafür geben, damit wir unsere Ziele erreichen."