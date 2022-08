Komplizierte Startbedingungen für Oliseh beim SV Straelen

In der bisherigen Saison hat der SV Straelen sein Potenzial zwar gezeigt, es aber noch nicht in Punkte ummünzen können. Trainer Sunday Oliseh bleibt die Hoffnung, dass sein neu zusammengestelltes Team eines Tages so zusammengewachsen ist, dass man das auch anhand der Tabelle ablesen kann.

Braucht mit seiner Mannschaft offenbar noch Geduld: Sunday Oliseh, Trainer des mit vier Niederlagen gestarteten SV Straelen IMAGO/Fotostand