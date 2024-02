Kompliment von ManUnited als höchste Anerkennung: Liverpools erfüllter Traum

Vor dem Endspiel im League Cup sind bei Liverpool Mohamed Salah, Darwin und auch Dominik Szoboszlai fraglich. Sollte das Trio weiterhin fehlen, dürfte den Reds - zumindest laut Pep Lijnders - mit Blick auf ihren Nachwuchs nicht bange werden.

"Jetzt wollen Sie etwas über die Verletzten wissen", Liverpools Co-Trainer Pep Lijnders wusste nach einem kurzen Einstieg auf der Pressekonferenz vor dem League-Cup-Finale gegen Chelsea (16 Uhr, LIVE! bei kicker) natürlich auch, dass die Personalsituation aktuell großes Interesse weckt - und begann anschließend seine Aufzählung: "Bei Dom (Szoboszlai, Anm. d. Red.), Darwin und Mo (Salah, Anm. d. Red.) müssen wir wirklich sehen. Wir haben noch zwei Tage Zeit und werden sehen, ob sie dabei sind. Es wäre toll, wenn sie dabei wären."

Für ein weiteres Trio bestätigte der Niederländer im Anschluss die Ausfallzeit. Während Curtis Jones (Verstauchung des oberen Knöchels) "bis zur Länderspielpause ausfallen" wird, kehren Diogo Jota (Verletzung am Mittelband am knie) und Trent Alexander-Arnold (Muskelverletzung) erst nach eben dieser zurück.

In Holland sagt man, dass jeder Nachteil auch einen Vorteil hat. Pep Lijnders

Von Frust über die lange Verletztenliste war aber im Anschluss kaum etwas zu spüren - im Gegenteil, getreu nach einem niederländischen Motto: "In Holland sagt man, dass jeder Nachteil auch einen Vorteil hat", so der 41-Jährige.

Eben als jenen Vorteil sieht er die höhere Einsatzzeit von jungen Spielern aus der eigenen Akademie. Dass das Trainerteam in dieser Saison bereits "drei oder vier neue Teams" zusammenstellen musste und Liverpool trotzdem erfolgreich ist, sei daher ein Kompliment an die Mannschaft und Akademie.

Lijnders gerät beim Blick auf die Nachwuchsarbeit ins Schwärmen

Lijnders geriet gar ins Schwärmen, als er über den Übergang von Eigengewächsen wie Alexander-Arnold oder im aktuellen Fall Conor Bradley in die erste Mannschaft sprach. "Der Traum war es, der Welt zu beweisen, dass es möglich ist, auch auf diesem Niveau in der Premier League. Wir geben jungen Spielern nicht nur Einsatzzeit, sondern können mit ihnen auch Trophäen gewinnen. Das ist es, was den LFC ausmacht", erklärte der Co-Trainer.

Als Anerkennung für die "geschaffene Kultur" nahm er die Worte von Sir Jim Ratcliffe, der am Mittwoch offiziell als Anteilseigener bei Rivale ManUnited eingestiegen war: Der Chef des Chemie-Konzerns Ineos hatte im Interview mit der BBC ManCity und die Reds für ihre "kluge Organisationen, großartige Mitarbeiter, ein gutes, engagiertes und hochkarätiges Umfeld" gelobt. "Ist das ein Kompliment von ManUnited? Das sagt doch alles, oder?", so Lijnders.

Die Vereinsphilosophie, "den Fans Freude zu bereiten", soll auch am Sonntag im Endspiel zu spüren sein. Diesen Auftrag würden die Reds natürlich allein schon mit dem ersten von vier möglichen Titelgewinnen in dieser Saison erfüllen.