Komplikationen: THW-Star Sagosen erneut operiert

Rückschlag für Sander Sagosen und den THW Kiel: Nach seiner schweren Verletzung Anfang Juni ist es beim norwegischen Superstar am operierten Sprunggelenk zu Komplikationen gekommen, die einen weiteren Eingriff erforderlich machten.

Wie der THW Kiel mitteilte, ist Sagosen nach intensiver Abstimmung am Montagmorgen in Oslo erneut operiert worden. Zuvor war es zu "postoperativen Komplikationen" an der vorderen Syndesmose gekommen. Diese hatte eine Routineuntersuchung bei der norwegischen Nationalmannschaft zu Tage gefördert.

Sagosen hatte sich im Bundesliga-Heimspiel gegen den HSV Hamburg am 5. Juni eine Fraktur im linken Sprunggelenk sowie einen Syndesmose-Riss zugezogen. Durch die zweite Operation verzögere sich der Heilungsprozess nach Einschätzung der Ärzte um drei bis vier Wochen, hieß es in der Meldung des THW. Ursprünglich war eine Ausfallzeit von sechs bis acht Monaten vorhergesagt worden.

In Norwegen hatte man gehofft, dass Sagosen bis zur Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden (11. bis 19. Januar) wieder einsatzbereit sein würde. Durch die Nachoperation ist das etwas fraglicher geworden.