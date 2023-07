"Komplettiert unsere Offensive": Ziereis nach Oldenburg

Der VfB Oldenburg holt Markus Ziereis in den Norden: Der erfahrene Angreifer füllt im Kader von Coach Benjamin Duda die Lücke im Sturmzentrum.

Zuletzt hakte beim VfB Oldenburg die Suche nach einem Mittelstürmer - nun aber wurde der Regionalligist fündig: Markus Ziereis, in der vergangenen Saison noch bei Mitabsteiger SpVgg Bayreuth in vorderster Front, verstärkt die Nordlichter in ihrer kommenden Viertliga-Saison.

Der 30-Jährige hat in seiner Karriere bei verschiedenen Stationen seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen können: So kommt Ziereis in 163 Regionalligaspielen auf stolze 100 Torbeteiligungen. Den Großteil seiner Karriere verbrachte der im bayerischen Roding geborene Angreifer in Süddeutschland, stürmte dort für Jahn Regensburg, den TSV 1860 München und seit 2020 für Bayreuth. Aber auch beim FSV Frankfurt, bei Darmstadt 98 und beim Chemnitzer FC stand er schon im Kader.

Neun Zweitliga- und 95 Drittliga-Partien stehen bereits in seiner Vita, jetzt allerdings schlägt er mit der Regionalliga Nord nochmals ein neues Kapitel in seiner Karriere auf: "In den Gesprächen hat Markus von Anfang an deutlich gemacht, dass er sich einen Wechsel zum VfB vorstellen kann und das nicht nur sportlich. Er wird mit seiner Familie nach Oldenburg kommen", so Benjamin Duda, Cheftrainer des VfB Oldenburg.

Mannschaftsspieler mit viel Erfahrung

"Er ist in der Box ungemein abschlussstark und ein Spielertyp, der unsere Offensive mit seinen Qualitäten komplettiert", so Duda weiter. Doch der 30-Jährige verkörpere nicht nur viel Torgefahr: "Markus ist ein Mannschaftsspieler, der auch sehr viel Erfahrung mitbringt", sagt Sebastian Schachten, der Sportliche Leiter des VfB.

Gemeinsam mit Duda konnte Schachten den Stürmer für einen Wechsel in den Norden begeistern. "Am Anfang haben wir befürchtet, dass man ihn aus dem Süden gar nicht weg bekommt", so Schachten mit einem Augenzwinkern. "Für uns als Familie ist es ein Abenteuer. Was ich bis jetzt von der Stadt gesehen habe, gefällt mir wirklich gut", wird Ziereis selbst in der Pressemeldung des Vereins zitiert. "Das Gesamtpaket stimmt einfach, so dass wir uns auch als Familie riesig auf Oldenburg freuen".