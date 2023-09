"Komplette Eskalation war angesagt": Heimstetten feiert fulminanten Comeback-Sieg

Nach 89 Minuten lag der SV Heimstetten am Freitag mit 0:2 zurück - und gewann doch noch. Zum ohnehin schon vorhandenem Selbstvertrauen soll nun eine Euphoriewelle kommen.

Roman Langer will mit dem SV Heimstetten zurück in die Regionalliga. IMAGO/foto2press

0:2 hieß es aus Sicht des SV Heimstetten am vergangenen Freitag nach 89 Minuten im Duell der Regionalligaabsteiger gegen den FC Pipinsried. Kein Beinbruch für die junge Truppe des SVH - schließlich reisten die Gäste mit vier Zu-Null-Siegen in Serie im Gepäck Richtung München und untermauerten auch dort ihre Ambitionen hinsichtlich eines direkten Wiederaufstiegs. Mund abputzen und aus dem effektiven Auftritt der Pipinsrieder lernen, hätte das Fazit von Heimstettens Trainer Roman Langer lauten können - dann jedoch kam Lukas Riglewski. Und mit ihm der direkte Freistoßtreffer zum Anschluss.

Doch damit nicht genug, denn das 1:2 war nur der Startschuss zu einer verrückten Aufholjagd aus Sicht des SVH. "Vor dem Freistoß habe ich zu meinem "Co" gesagt, dass wir heute wohl nochmal ein Spiel absolvieren könnten und keins machen würden", beginnt der 33-jährige Trainer seine Ausführungen zur Partie, "Riglewski haut das Ding dann rein, und anschließend sagt der Assistent zu uns, dass fünf Minuten Nachspielzeit dazukommen - da kehrt natürlich die Hoffnung zurück. In der nächsten Aktion tankt sich unser Nachwuchsspieler Hugo Heise über links durch, und in der Mitte drückt mit Reza Sakhi Zada der andere Nachwuchsspieler den Ball über die Linie - mit dem 2:2 innerhalb von zwei Minuten war komplette Eskalation angesagt."

Bayernliga Süd Spieltag

Tabelle

Umgekehrt war selbstverständlich die Gefühlslage bei den Gästen, denen der sicher geglaubte Sieg innerhalb weniger Minuten entrissen wurde - doch selbst zu diesem Zeitpunkt hatte die Partie noch nicht ihre finale Geschichte geschrieben. "Du hast schon gemerkt, dass das Kopfkino bei Pipinsried losgeht", kommentiert Langer noch immer leicht euphorisiert den letzten Akt der Begegnung, "wir schlagen einen langen Ball in den Sechzehner - und Kubilay Celik knallt den Abpraller direkt mit Vollgas rein. Wir sind dann alle über den Platz gerannt - das musste sein, wenn du ein 0:2 in der 97. Minute in einen Sieg drehst."

Selbstvertrauen inklusive Euphoriewelle

Wie immer gab es auch für diesen Sieg zwar "nur" drei Punkte, doch neben dem ohnehin großen Selbstvertrauen nach dem nun neunten ungeschlagenen Spiel in Folge hofft man beim SVH zusätzlich auf eine gewisse Euphoriewelle nach dem Husarenritt des Wochenendes.

"Ich hoffe, dass uns das Spiel für die kommenden Wochen beflügelt. Dass wir gegen einen direkten Konkurrenten gewinnen, ist sensationell, aber auch insgesamt war es ein Riesenspiel von uns. Natürlich war der Freistoß der Türöffner - dennoch Hut ab vor der Mannschaft, dass sie nicht aufgegeben hat und immer an sich geglaubt hat", zeigt sich Langer mit der Leistung vor der Aufholjagd ebenso zufrieden.

Denn nach dem frühen Rückstand - kurioserweise ebenfalls per direktem Freistoß - dominierte der SVH das Spiel, konnte seine wenigen Großchancen allerdings nicht verwerten. Die tiefstehenden Gäste konterten sich Mitte der zweiten Halbzeit sogar zum 2:0, das bis in die Schlussphase bestand hatte. Das Ende ist jedoch bekannt - mit dem knappen Dreier bleibt zudem die Heimbilanz auch im sechsten Spiel makellos.

Auswärts an den Plan halten

Alles gut also in Heimstetten - wäre da nicht die ergebnistechnische Diskrepanz zwischen den Heim- und Auswärtsspielen. Erst ein Sieg gelang der Langer-Elf auf fremden Platz, obwohl die Leistungen mehr hergegeben hätten. "Ich stelle mir die Frage jedes zweite Wochenende", schmunzelt Langer in Hinblick auf die Gründe nach den ausbleibenden Siegen bei Gastspielen, "auswärts sind die Umstände natürlich jedes Mal anders - das gehört aber dazu. Wir müssen da - wie im gewohnten Umfeld daheim - einfach bei unserem Plan bleiben. Zuletzt in Ismaning haben wir in Überzahl trotz Führung etwas diesen Plan verlassen. Vielleicht ist das typisch für eine junge Mannschaft, die dann zu viel will. Folglich spielen wir halt nur Unentschieden, weil uns in Summe zu einer Topleistung mal die Erste und mal die zweite Halbzeit fehlt."

So endeten die Begegnungen in Kottern, Deisenhofen und Erlbach ebenso mit einem Remis - lediglich beim Tabellenzweiten Schwaben Augsburg musste sich die Truppe mit 1:4 geschlagen geben. "In den Auswärtsspielen war unser Anspruch stets etwas mitzunehmen. Das ist uns fast immer gelungen - auch, wenn insgesamt mehr drin war. Prinzipiell spiegelt unser jetziger Tabellenplatz aber schon die Leistungen wider, die wir gezeigt haben. Wir sind auf Schlagdistanz in einer Liga, die im vorderen Drittel ganz eng zusammen ist", lautet das Heimstetter Fazit nach zwei Dritteln der Vorrunde.

Um vorne dranzubleiben, sind demnächst wohl auch Auswärtssiege erforderlich - schließlich steht ein Gastspieldoppelpack auf dem Programm, dem Langer respektvoll entgegenblickt: "Gundelfingen ist schlagbar, gleichzeitig jedoch eine stabile und unangenehme Mannschaft, die schon lange zusammenspielt. Und Landsberg ist der FC Bayern der Bayernliga, da sind wir der Underdog. Allerdings hat es Schwaben Augsburg bereits vorgemacht: Wir müssen mutig auftreten - zu verlieren haben wir sowieso nichts, sondern müssen viel eher Spaß haben an der Rolle als Jäger."

Erfolgserlebnisse nach dem Abstieg

Dass man sich selbst in der Rolle eines Jägers mit Schlagdistanz nach ganz oben wieder findet, stimmt die Verantwortlichen beim SVH generell zufrieden - ein solcher Saisonstart der neu zusammengestellten Mannschaft war schließlich nicht zwingend zu erwarten. "Wir hatten 17 Abgänge und haben den Kader mit A-Jugendspielern und Akteuren aus der Umgebung aufgefüllt. Wir haben nach Jungs gesucht, die Bock auf Heimstetten und die Bayernliga haben - die großen finanziellen Möglichkeiten haben wir einfach nicht. Wichtig war, dass wir zusammenwachsen, um das ganze Negative aus dem letzten Jahr schnell loszuwerden", skizziert Langer das Konzept des SVH, der sich im Sommer nach vier Jahren aus der Regionalliga verabschieden musste.

"Dort haben wir zumeist über unseren Verhältnissen gespielt - leider ist uns das im letzten Jahr auch aufgrund von Verletzungen nicht gelungen. In meiner ersten Ansprache zu dieser Saison habe ich den Jungs daher mitgegeben, dass wir wieder Erfolgserlebnisse sammeln wollen - unser letzter Sieg in der Regionalliga war schließlich im März. Und wenn du dann erste Erfolge hast, schweißt das natürlich zusammen. Der Auftakt im Derby gegen Kirchheim vor 2000 Zuschauern mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit durch ein Eigengewächs ist da so ein Beispiel." Oder der Auftritt vom vergangenen Freitag. Denn was kann eine Mannschaft mehr zusammenschweißen als eine solche Aufholjagd?