"Komplett ausgezuckt": Mwene kritisiert Sané nicht nur für die Tätlichkeit

Leroy Sané sah gegen Österreich in seinem 402. Profi-Spiel erstmals eine Rote Rote. Aus Sicht von Philipp Mwene hatte der Ausschluss des Bayern-Profis eine Vorgeschichte.

Spätestens mit der Roten Karte von Leroy Sané war Deutschlands Schicksal im freundschaftlichen Länderspiel gegen Österreich (0:2) besiegelt. Der 27-Jährige ließ sich in der 49. Minute vom Mainzer Phillipp Mwene zu einem heftigen Schubser verleiten und wurde von Schiedsrichter Slavko Vincic anschließend vom Platz gestellt. Während Bundestrainer Julian Nagelsmann die Aktion seines Offensivmanns auch mit Nachsicht kommentierte, äußerte Mwene am Verhalten des Bayern-Profis deutliche Kritik. Und das nicht nur wegen der Tätlichkeit kurz nach Wiederbeginn.

"Er hat ja davor schon zwei, drei Mal einfach Leute umgehauen", meinte Mwene. "Dann ist er auch mir hinten reingelaufen. Ich habe ihn dann gefragt, was mit ihm los ist, und daraufhin ist er komplett ausgezuckt und hat mir eine gegeben." Für Sané, dem eine Sperre von mehr als drei Partien droht, war es in seinem 402. Profi-Spiel die erste Rote Karte überhaupt.

Mwene zeigte sich von der Tätlichkeit seines Gegenspielers überrascht: "Also damit, dass er so reagiert, habe ich nicht gerechnet." Sané, der sich nach Schlusspfiff vor versammelter deutscher Mannschaft für seine Aktion entschuldigte, begründete seinen Fauxpas indes mit dem Unmut über seine eigene Darbietung: "Das war nichts Persönliches gegen Philipp, das war meine eigene Leistung - wie gesagt, das darf mir nicht passieren."

Mwene: "Die waren einfach frustriert"

Sanés Fehltritt rundete das erschreckende Gesamtbild der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend ab. "Ich glaube, bei denen liegen ein bisschen die Nerven blank", hatte Mwene eine Vermutung für die Aktion des in dieser Saison bei Bayern oftmals so überragenden Sané. Durch das aggressive Zweikampfverhalten habe man den Deutschen ein bisschen die Schneid abgekauft, so Mwene. "Die waren einfach frustriert, weil bei denen nicht wirklich viel funktioniert hat."

Im Gegensatz dazu wusste Österreich auch zum Abschluss des Länderspieljahres 2023 zu überzeugen. "Defensiv haben wir das wirklich sehr gut gemacht. Es gab nie wirklich die Riesengefahr, dass wir irgendwie ein Tor fressen", meinte Mwene, der gegen Deutschland in der ungewohnten Rolle des Linksverteidigers agierte. Und sich angesichts Österreichs Probleme auf dieser Position durchaus Chancen auf Einsätze bei der EM ausrechnen darf. Der Auslosung am 2. Dezember blickt Mwene allenfalls entspannt entgegen: "Es gibt keine Wunschgegner, aber auch keine Angstgegner."