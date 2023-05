"Kompetenter Fachmann": Regensburg macht Beierlorzer-Verpflichtung offiziell

Der SSV Jahn Regensburg hat nur einen Tag nach der Beurlaubung von Tobias Werner einen neuen Geschäftsführer Sport vorgestellt: Mit Achim Beierlorzer soll ein alter Bekannter beim Wiederaufbau mithelfen.

Neuer Geschäftsführer Sport in Regensburg: Achim Beierlorzer. imago images

Erst am Dienstag hatte der quasi schon feststehende Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg mitgeteilt, dass Tobias Werner nach nur knapp sechsmonatiger Amtszeit als Geschäftsführer Sport freigestellt und abberufen wurde. Am Mittwoch präsentierten die Oberpfälzer dessen Nachfolger: Achim Beierlorzer wird zum 1. Juli 2023 die vakante Stelle übernehmen.

"Wir haben die grundsätzliche strategische Entscheidung gefällt, im sportlichen Bereich einen Neuaufbau durchzuführen", begründet Hans Rothammer, Aufsichtsratsvorsitzender der Jahn KG und Vorstandsvorsitzender des Jahn e.V., den Schritt: "Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit Achim Beierlorzer einen kompetenten Fachmann und alten Bekannten in Regensburg als neuen Geschäftsführer Sport vorstellen dürfen, der auch von der Persönlichkeit her sehr gut zum SSV Jahn passt."

Ich möchte mithelfen, eine schlagkräftige Mannschaft für die 3. Liga zusammenstellen. Achim Beierlorzer

Dabei helfe auch, dass Beierlorzer den Verein bereits kennt. Rothammer ist überzeugt: "Neben viel harter Arbeit auf und neben dem Platz wird es auch die volle Unterstützung aller Beteiligten im Innen- und Außenverhältnis benötigen, um gemeinsam eine erfolgreiche Basis für die anstehende Drittliga-Saison zu schaffen und die dann gesteckten sportlichen Ziele zu erreichen." Beierlorzer selbst unterstrich in einem ersten Statement, dass er sich "der Schwere der Aufgabe bewusst" sei, diese sporne ihn aber auch an.

"Ich möchte mithelfen, eine schlagkräftige Mannschaft für die 3. Liga zusammenstellen und sportlich erfolgreich zu sein", so Beierlorzer. Bis Ende Juni steht er noch als Co-Trainer bei RB Leipzig unter Vertrag. Dort hatte der 55-Jährige dieses Amt von Juli bis Dezember 2021 inne.

Erfahrungsschatz von Stationen in Leipzig, Mainz und Köln

Zuvor war Beierlorzer beim 1. FSV Mainz 05 (2019/20) sowie beim 1. FC Köln (2019) als Coach in der Bundesliga tätig. Der gebürtige Mittelfranke hatte zudem den Jahn in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 als Cheftrainer betreut, mit einem fünften und einem achten Platz in der 2. Bundesliga empfahl er sich für Höheres. Zuvor war Beierlorzer insbesondere im Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth und von RB Leipzig aktiv, wo er unter anderem Sportlicher Leiter für den Leistungsbereich von der U 16 bis zur U 23 war.

Vorgestellt wird Beierlorzer laut Vereinsmitteilung mit Amtsantritt im Juli. Die neue Drittliga-Saison startet am Wochenende vom 4. bis 6. August 2023.