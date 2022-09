"Kompetent besetzt": Köln verlängert mit Baumgarts Trainerteam

Steffen Baumgart kann beim 1. FC Köln auch nach der laufenden Saison auf sein bestehendes Trainerteam bauen.

Steffen Baumgart hatte seinen Kontrakt in der Domstadt schon Ende Juni um ein weiteres Jahr verlängert, nun folgte sein gesamter Staff. Die Kölner teilten am Freitagabend mit, dass die am Saisonende auslaufenden Verträge des Trainerteams von Baumgart allesamt verlängert wurden.

"Damit besitzen nun alle Mitglieder des sogenannten 'Callcenters' einen Arbeitsvertrag mit Gültigkeit über den 30. Juni 2023 hinaus", teilte der Klub mit, nachdem die Co-Trainer André Pawlak, René Wagner und Kevin McKenna, Torwarttrainer Uwe Gospodarek, die Athletiktrainer Max Weuthen, Leif Frach und Tillmann Bockhorst sowie die Spielanalysten Hannes Dold und Denis Huckestein ein neues Arbeitspapier unterschrieben hatten.

"Das Trainerteam unserer Lizenzmannschaft ist auf jeder einzelnen Position äußerst kompetent besetzt", erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller. "Dazu zählen nicht nur die Co-Trainer, die Tag für Tag auf dem Platz stehen, sondern auch die Athletiktrainer und Spielanalysten, die allesamt exzellente Arbeit leisten", so Keller weiter. "Der Austausch zwischen Steffen und seinen Trainerkollegen erfolgt auf Augenhöhe, jeder bringt seine Expertise ein und hat somit seinen wichtigen Teil zu unserem erfolgreichen Weg beitragen, den wir auch zukünftig fortsetzen wollen."