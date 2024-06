Kompanys Trainerteam komplett: Doppelfunktion für Maric

Das Trainerteam von Vincent Kompany ist komplett. Der Belgier setzt dabei auch auf alte Bekannte - und einen Neuen, der gleich zwei Aufgabenbereiche hat.

Bayerns neuer Trainer Kompany setzt zum Teil auf Leute, mit denen er bereits zusammengearbeitet hat. Am Freitag gaben die Münchner bekannt, dass das Trainerteam für die kommende Saison komplett sei. Kompany wird von den drei Co-Trainern Aaron Danks (39), René Maric (31) und Floribert N'Galula (37) unterstützt. Komplettiert wird die Trainer-Kompanie von Bram Geers (31) als Athletiktrainer und Rodyse Munienge als Assistent im organisatorischen Bereich.

Danks arbeitete schon unter Gerrard und Emery

Danks und Kompany kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim RSC Anderlecht, wo der Engländer dem Belgier bereits assistiert hatte - es war nach Stationen im englischen Junioren-Bereich sein erstes Posten im Profi-Fußball. Danks verfügt inzwischen aber über weitaus mehr Erfahrung als Co-Trainer, so zählte er bei Aston Villa unter Steven Gerrard, Dean Smith und Unai Emery zum Stab und arbeitete zuletzt als Co beim FC Middlesbrough.

Doppelfunktion für Maric

Neu für Kompany wird indes René Maric sein. Der 31-jährige Österreicher stieß als Teamleiter Trainerentwicklung und Spielidee im letzten Herbst zum Rekordmeister, nachdem er zuvor Erfahrungen als Assistent bei Leeds United, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und im Juniorenbereich in Salzburg gesammelt hatte.

In der Rückrunde war er zudem Trainer der U 19, diesen Posten gibt er nun an den bisherige U-17-Coach Peter Gaydarov ab. Maric soll aber neben seiner Aufgabe als Co-Trainer von Kompany weiterhin auch in seiner vorherigen Position für den FC Bayern Campus arbeiten und folglich weiter als Bindeglied zwischen Lizenzspieler- und Nachwuchsbereich fungieren.

N'Galula war ebenfalls schon Assistent unter Kompany - das war 2022/23 beim FC Burnley der Fall. Derweil zählten Athletiktrainer Geers sowie Munienge sowohl in Burnley als auch beim RSC Anderlecht zu Kompanys Stab.

Am 15. Juli startet der FC Bayern in die Vorbereitung auf die neue Saison, dann erwartet die ersten Spieler eine medizinische Untersuchung sowie die Leistungsdiagnostik. Zwei Tage später geht's dann mit dem Training los, allerdings wird die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Abstellungen wegen der Europameisterschaft und der Copa America noch nicht komplett sein.