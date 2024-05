Kompany: Große Chance, großes Risiko

Die schier endlose Trainerfindungs-Posse beim FC Bayern hat ein Ende gefunden: Vincent Kompany kommt von Premier-League-Absteiger FC Burnley. Eine mutige und phantasievolle Wahl, die aus der Not geboren wurde. Ein Kommentar von kicker-Reporter Frank Linkesch.

Machen wir uns nichts vor: Vincent Kompany ist eine Notlösung, ohne ihm und Max Eberl sowie Christoph Freund Böses zu wollen. Das allein verrät schon die Chronologie der dreimonatigen Trainersuche. Die hübscheste Braut auf dem Markt sagte in Person von Xabi Alonso frühzeitig ab. Der von Sportvorstand Eberl gepushte Julian Nagelsmann wäre nur ein Jahr nach seinem Rauswurf aus berechtigten Gründen intern nicht vermittelbar gewesen. Ralf Rangnick wollte zunächst und dann doch nicht, Oliver Glasner konnte nicht von Crystal Palace losgeeist werden, Thomas Tuchel mochte die spektakuläre Kehrtwende nicht vollziehen und doch bleiben. Glücklich lief das alles, vorsichtig ausgedrückt, nicht.

Nun also Vincent Kompany, der ehemalige Nationalverteidiger Belgiens, Kapitän unter Pep Gurdiola bei Manchester City und als Trainer nach den Stationen RSC Anderlecht und Burnley relativ unerfahren. Doch wo andere, bekanntere Namen wie Hansi Flick oder Erik ten Hag mit dem Stempel der Notlösung hätten leben müssen, darf Kompany diese Berufung als einmalige Chance zum Aufstieg in die erste Trainergilde begreifen, egal, welche Nummer auf der Trainerliste er war.

Zum Thema Kompanys Spieler-Laufbahn

Parallelen zu Rehhagel und Klopp

Kompany ist eine sehr mutige Entscheidung von Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, aber auch eine phantasievolle. Er führte den FC Burnley mit dem vom FC Bayern präferierten Ballbesitzfußball in die Premier League, stieg allerdings auch sofort wieder ab. Ein Makel? Kann sein, muss nicht, Otto Rehhagel oder Jürgen Klopp widerfuhr dieses Schicksal zu Beginn ihrer glanzvollen Trainerkarrieren ebenfalls. Geschadet hat es ihnen nicht. Man darf auch getrost davon ausgehen, dass die FCB-Bosse ihren nach wie vor kurzen Draht zu Guardiola genutzt und Erkundungen über Kompany eingeholt haben.

Ein Risiko stellt die Installierung Kompanys dennoch dar. Geht’s schief, beginnt das Chaos an der Säbener Straße von vorne, bleibt der Trainerverschleiß deutlich zu hoch, den auch Kapitän Manuel Neuer anprangert.

Es braucht Ruhe und Kontinuität

Gut gehen kann es sowieso nur, wenn Kompany vom ersten Tag an die Rückendeckung aller in der Mannschaft bekommt, nach außen, aber auch intern gegenüber den Spielern. Dies gilt vor allem für die Überväter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, deren Einfluss nach wie vor (zu) gewaltig ist. Sie müssen die Verantwortlichen im Tagesgeschäft in Ruhe arbeiten lassen, auch mal gemeinsam eine sportliche Krise überstehen, sich nicht ständig einmischen. Ruhe und Kontinuität gehen dem Rekordmeister schon viel zu lange ab. Klappt es mit Kompany, haben Eberl und Freund ihr Profil extrem geschärft. Misslingt es, wird mit dem Finger auf sie gezeigt werden. So ist das Geschäft.

Mit Kompany ist ihre Arbeit in diesem Sommer ohnehin längst nicht erledigt. Neben der Ruhe und der Rückendeckung benötigt Kompany einen Kader, der kräftig auf links gedreht werden muss, dringend neue Frische und Klasse benötigt. Denn nicht immer ist der Trainer der Alleinschuldige, wenn es nicht läuft. Die Erfahrung mit Thomas Tuchel lässt grüßen.