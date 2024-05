Kompany: "Die Bayern haben einen sehr guten Job gemacht"

Einen Tag nach seiner Unterschrift hat sich Vincent Kompany (38) als neuer Bayern-Trainer vorgestellt - maximal selbstbewusst.

Stellte sich am Donnerstag in München vor: Vincent Kompany. IMAGO/kolbert-press

Feiertag ist zwar an diesem Donnerstag in Bayern, aber für den FC Bayern, das frohlockte der FC-Bayern-Pressesprecher Dieter Nickles an diesem Donnerstag, "ist auch ein ganz besonderer Tag". Der Vincent-Kompany-Tag sozusagen, der zweite in Folge.

Am Mittwochmittag war der Belgier in München gelandet, hatte anschließend an der Säbener Straße seinen Vertrag als neuer FC-Bayern-Trainer bis 2027 unterschrieben und zusammen mit Papa Pierre in ein Hotel in der Münchner Innenstadt eingecheckt. Keine 24 Stunden später stellte er sich an diesem "ganz besonderen Tag für den FC Bayern" erstmals der Öffentlichkeit vor. Und hinterließ in seiner ersten Dreiviertelstunde vor den hiesigen Medienvertretern einen überaus selbstsicheren und selbstbewussten Eindruck.

Dass er jetzt hier sitze, sagte Kompany, flankiert von CEO Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl im Bauch der Allianz-Arena, "bedeutet, dass sie", also die Bayern, "einen sehr guten Job gemacht haben." Auch mal eine Ansage zum Start.

"Habe mir nichts anderes angehört"

Die ersten Eindrücke "sind ganz gut", sagte Kompany noch auf Deutsch, antwortete anschließend aber zumeist auf Englisch und wischte die Tatsache, dass er nach all den Absagen der anderen Trainer-Kandidaten nicht die erste Wahl war, mit einem ausdruckslosen Schmunzeln weg: "Sie müssen eines verstehen", holte er aus. "Trainer zu sein, nimmt jede Sekunde des Tages ein. Ich hatte also keine Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken. Als Max und Christoph angerufen haben, hatte ich keinen Plan, irgendwas zu machen. Ich habe einfach meinen Job gemacht." Also in Burnley, für die Vorbereitung auf die Championship-Saison nach dem Abstieg aus der Premier League.

Interesse anderer Vereine, berichtete Kompany gelassen stolz, habe es durchaus gegeben. "Ich habe mir nichts anderes angehört, ich war gar nicht interessiert." Erst als Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund aus München anriefen, "hatte ich das Gefühl: ich muss das machen."

"Vänzon" Kompany

Also machte er es, und wenn es nach Sportvorstand Eberl geht, haben die Bayern jetzt "einen der interessantesten Trainer in Europa". Einen, der einen "neuen Weg" verspreche, "neue Energie" mitbringe, "neue Power" sowieso und natürlich "neuen Erfolg". Der war unter Vorgänger Thomas Tuchel zuletzt schließlich ausgeblieben. Weswegen Tuchel ja überhaupt gehen musste. Obwohl er dann doch bleiben sollte.

Kompany jedenfalls, den man übrigens eigentlich "Vänzon" ausspricht, den man aber auch einfach "Vincent" oder "Vinny" nennen kann, soll jetzt die volle Rückendeckung des Vereins erhalten. Anders als eben Tuchel oder Julian Nagelsmann zuvor. Für den hohen Trainer-Verschließ der letzten Jahre, merkte Eberl an, "können ich und Christoph relativ wenig, wenn ich das so sagen darf." Passiert ist er trotzdem, soll es jetzt aber nicht mehr. "Wir haben eine Chance, mal zurückzurudern und wieder eine Einheit zu werden", findet Eberl. "Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir zusammenstehen. Es ist jetzt ein Moment, wo wir einen Schlussstrich ziehen und sagen: 'Wir stehen zusammen.' Wir werden zusammen auch mal durch ein Tal gehen und unseren Trainer unterstützen - und dann hoffentlich lange zusammenarbeiten."

"Alle", ergänzte CEO Dreesen, "haben sich mit vollem Bewusstsein für diese Verpflichtung ausgesprochen." Namentlich inkludiert die Klubpatrone und Aufsichtsratsmitglieder Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. "Das ist der beste Start, den du als Trainer und als Klub haben kannst."

Kompany gönnt sich den Brückentag

Für Kompany spielt das Getuschel um seine Person laut eigener Aussage keine Rolle. "Mir ist nicht so wichtig, dass sie jetzt vorher überzeugt sind", erklärte er auf Deutsch. "Ich will sie auf dem Platz überzeugen, mit der Mannschaft, mit meiner Arbeit. Ich bin mir sicher, dass sie mit meiner Arbeit zufrieden sein werden."

Den Brückentag, der auf diesen Feiertag in Bayern und auf diesen "ganz besonderen Tag für den FC Bayern" folgt, wird sich sogar Kompany gönnen, anschließend auch ein freies Wochenende. Und dann beginnt die Arbeit beim FC Bayern erst richtig.