"Kommunikative Eigentore" und Fan-Proteste: Deutsche Influencer ziehen sich bei Aalborg zurück

Das war ein kurzes Gastspiel: Knapp zwei Wochen nach dem Einstieg will sich das deutsche Infuencer-Trio bei Aalborg BK schon wieder als Gesellschafter zurückziehen.

Erst am 22. Februar wurde bekannt, dass sich mit Maximilian Stemmler (als Streamer besser bekannt unter dem Namen "Trymacs"), Anton Rinas ("ViscaBarca") und Sascha Hellinger ("UnsympathischTV") drei der reichweitenstärksten Influencer Deutschlands am Fußballklub Aalborg BK beteiligen. Um genau zu sein, investierte das Trio in die von Thomas Hitzlsperger mitgegründete Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG (kurz: SSE22), die bereits seit Anfang 2023 rund 20 Prozent der Anteile an dem dänischen Zweitligisten hält.

"FIFA Manager Modus in real life"

Die Anfangseuphorie jedoch war nach nur wenigen Tagen verflogen. Denn die Influencer zogen mit einigen Aussagen den Ärger von Kreisen der Fanszene auf sich. Beispielsweise bezeichnete ViscaBarca Aalborg in einem Youtube-Video als "unseren eigenen" Verein. Und weiter: "Stellt euch mal vor, ich lade in ein paar Jahren einen Vlog hoch, wo mein Verein gegen Galatasaray in der Europa League spielt. Was wäre das für eine geile Geschichte." Oder: "Uns wurde die Chance gegeben, FIFA Manager Modus in real life zu spielen." Wenig überraschend kamen derartige Aussagen alles andere als gut bei den Klub-Anhängern an.

In einer Mitteilung erklärte Aalborg gemeinsam mit einigen Fangruppen zunächst, dass einige Äußerungen in den Videos der Influencer "irreführend" gewesen seien. Die entsprechenden Videos wurden daraufhin angepasst. "Im Dialog mit allen Beteiligten wurde klargestellt, dass alle Entscheidungen in Bezug auf die sportlichen Aspekte des Vereins, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, ausschließlich von der Geschäftsführung des Klubs getroffen werden", hieß es vonseiten des Klubs, um zu beschwichtigen. Doch dafür war es offensichtlich schon zu spät.

Das war wirklich nicht viel Geld und da gab es auch nicht viel Geld zu holen. Streamer "Trymacs" über das Investment bei Aalborg BK

Am 3. März gaben sowohl "Trymacs" (via Twitch) als auch "ViscaBarca" (via Podcast) ihren Rückzug aus dem Projekt bekannt. Die beiden betonen dabei selbstkritisch Fehler in der eigenen Kommunikation, die "Trymacs" in seinem Statement-Video als "kommunikative Eigentore" bezeichnete. Zur finanziellen Größenordnung des Investments teilte der Influencer noch mit: "Das war wirklich nicht viel Geld und da gab es auch nicht viel Geld zu holen." Gemeinsam hielten die drei Influencer dem Vernehmen nach über ihr Investment nur knapp einen Prozent der Anteile an Aalborg BK.

Influencer auch in der Baller League aktiv

Der dänische Klub hatte sich von dem Einstieg unter anderem erhofft, zu mehr Aufmerksamkeit zu kommen. Das Influencer-Trio ist auf Streaming-Plattformen wie Youtube und Twitch für seine Fußballinhalte bekannt. "ViscaBarca" gilt als der größte Stadion-Vlogger Deutschlands, während "Trymacs" unter anderem den Hamburger Amateurfußballverein SSV Hardstuck ins Leben gerufen hat und zudem ein Team in der neuen Baller League von Mats Hummels und Lukas Podolski stellt - genauso wie übrigens auch Sascha Hellinger.