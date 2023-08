Kommt Koné sogar erst im September zurück?

Gladbachs Cheftrainer Gerardo Seoane konnte zum Start in die Trainingswoche einen Neuzugang und einige Rückkehrer auf dem Platz begrüßen. Ein anderer Profi bleibt das Sorgenkind.

Maximilian Wöber war sofort mittendrin. Am Dienstag stand der Abwehrspieler, dessen Wechsel von Leeds United nach Gladbach (einjährige Leihe) gestern offiziell verkündet wurde, mit den neuen Kollegen auf dem Platz und mischte eifrig mit. "Es war sehr cool, jetzt alle Jungs mal kennenzulernen. Ich wurde von allen super aufgenommen", sagte Wöber nach der Einheit.

Mit Leeds war er am 10. Juli in die Vorbereitung gestartet, hatte dann, als der Transfer langsam auf die Zielgerade einbog, aber mehr individuell trainiert. Trotzdem sieht sich der Österreicher körperlich komplett auf der Höhe. "Ich stehe voll im Saft und bin absolut fit. Ich bin bereit", versicherte Wöber.

Wöber war das neue Gesicht auf dem Trainingsplatz. Außerdem konnte Trainer Gerardo Seoane nach den zwei freien Tagen im Anschluss an das Trainingslager am Tegernsee auch einige Rückkehrer begrüßen. So nahmen Marvin Friedrich und Robin Hack an der Einheit teil, die beide beim Blitzturnier in Heimstetten am Samstag gefehlt hatten. Yvandro Borges Sanches (nach Kniestauchung) wirkte wieder mit. Zumindest teilweise auch Hannes Wolf, der aus Krankheits- und Verletzungsgründen das Trainingslager verpasst hatte.

Ein paar Laufrunden drehte Florian Neuhaus schon wieder, der Mittelfeldspieler hatte sich in Rottach-Egern im Test gegen den FC Ingolstadt (2:1) eine Zerrung zugezogen. Die Generalprobe gegen Montpellier HSC am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) dürfte für Neuhaus noch zu früh kommen. Für den Pflichtspielstart im DFB-Pokal gegen TuS Bersenbrück sollte es aber reichen. Ganz anders sieht es zurzeit bei einem anderen Mittelfeldspieler aus.

Koné droht bis nach der Länderspielpause auszufallen

Manu Koné steht weiterhin nicht auf dem Platz. Der Franzose hatte sich Ende Juni bei der U-21-Europameisterschaft am Knie verletzt. Zunächst war man von einer Rückkehr bis Mitte August ausgegangen. Aber: Nachdem sich beim Genesungsprozess zunächst schnell Fortschritte eingestellt hatten, hakte es anschließend etwas - und Koné kam nicht so zügig voran, wie man es sich gewünscht hätte. Das Warten auf Koné geht weiter, inzwischen ist nach kicker-Informationen nicht ausgeschlossen, dass er sogar erst nach der Länderspielpause Anfang September - und damit erst nach dem Ende der Transferperiode - wieder richtig zur Verfügung steht.

Und klar ist: Ein Risiko werden die Borussen bei dem 22-Jährigen nicht eingehen, sondern mit Blick auf die Saison Wert auf einen sauberen körperlichen Aufbau legen. Hoffnung im Gladbacher Lager macht aber, dass Koné in den beiden vergangenen Jahren nach Knieverletzungen blitzschnell sein Comeback feiern und schon nach wenigen Trainingseinheiten mit der Mannschaft auflaufen konnte.