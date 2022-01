Kommt in Hoffenheim der richtige Petersen-Moment?

Für das Freiburger DFB-Pokalspiel bei der TSG Hoffenheim macht Christian Streich seinem Topjoker Nils Petersen erneut allenfalls Hoffnungen auf eine Einwechslung. Das hänge aber auch von der Spielentwicklung ab, erklärte der SC-Trainer.

Als Kevin Schade und Ermedin Demirovic vergangenen Freitagabend in Dortmund eingewechselt wurden, gehörten sie zu den wenigen Lichtblicken der Freiburger bei der 1:5-Niederlage. Heute Abend haben sie deshalb "eine reelle Chance, dass sie von Anfang an spielen", sagte Trainer Christian Streich. Die beiden Offensiven gehörten auch Mitte Dezember zur Startelf im Ligaspiel gegen Hoffenheim, das der Sport-Club durch ein Tor in der Nachspielzeit verlor.

Streich entscheidet je nach Spielentwicklungen

Nils Petersen saß in dieser Partie nur auf der Bank, wie schon einige Male in dieser Saison. Zwischen zwei Verletzungen hatte er im September und Oktober sechs Kurzeinsätze, nach seiner Rückkehr im Dezember musste er meistens zuschauen. In Dortmund durfte er mal wieder die letzten zehn Minuten auf den Platz. Streich erklärte, dass es auch mit Spielentwicklungen zusammenhänge, ob er sich für den 33-Jährigen als Einwechselspieler entscheidet: "Es geht auch immer darum, wie das Ergebnis zu einem gewissen Zeitpunkt ist. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Nils kommt, wenn wir 0:1 in Rückstand sind, als wenn wir führen." In diesem Fall würde eher ein anderer Spielertyp in Frage kommen. "Wann ist der richtige Moment, dass er in der Box und um die Box herum seine ganze Klasse ausspielen kann?", das sei die Frage, die er sich stellen würde.

Derzeit sieht Streich den SC-Rekordtorjäger nur als Anwärter für Jokereinsätze und nicht als Option für die Startelf. Wenn er nach einer Einwechslung ein richtig gutes Spiel mache, könne es aber auch sein, dass er im nächsten Spiel von Anfang an auflaufe. Allerdings sei die Konkurrenz in der Offensive größer geworden, unter anderem durch Youngster Schade. Das habe auch Demirovic zu spüren bekommen, der in dieser Saison auf nicht so viel Einsatzzeit kommt wie in der vorherigen. "Lucas Höler hat es bisher sehr gut gemacht, deswegen hatte er ganz viel Spielzeit, deswegen haben wir ihn auch nicht immer in der 60. Minute ausgewechselt, weil er gut drauf war", erklärte der SC-Coach, "und Woo-Yeong Jeong hat gegenüber letztem Jahr berechtigterweise viel Spielzeit gekriegt, er hat sehr gut gespielt." Mit Ausnahme der jüngsten Niederlage beim BVB, fügte er hinzu. "Ich habe ihnen viel Spielzeit gegeben, und dann kriegen die anderen automatisch viel weniger."

Streichs Forderung an Petersen: "Es ist wichtig, dass er sich in jedem Training reinhaut"

Trotzdem sei Petersen "immer eine Option", betonte Streich, der jedoch Forderungen an den Freiburger Publikumsliebling stellte: "Es ist wichtig, dass er sich in jedem Training reinhaut und in die Zweikämpfe geht, dass er diese körperliche Power einbringt und uns zeigt, wir können ihn zu jedem Zeitpunkt bringen."