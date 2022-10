Kommt die Lust zurück? Draxlers holpriger Neustart bei Benfica

Eine Komfortzone. Das war Paris zweifelsohne für Julian Draxler, und das wurde ihm im Endeffekt zum Verhängnis. Nun wechselte der 29-Jährige zu Benfica Lissabon - auch, um noch eine Chance auf die WM zu haben.

Ganz abwegig ist es nicht, was sie ihm vorwarfen. Lustlos wirke Julian Draxler, manchmal wie ein Fremdkörper im Spiel, unfähig, darauf Einfluss zu nehmen.

Letzteres Urteil ist dann aber doch zu hart. Denn dass er es kann, hat der mittlerweile 29-Jährige hinreichend bewiesen. Nur ist das schon Monate, wenn nicht Jahre her. Bei Paris St. Germain, seinem letzten Verein, teilten ihm die neu geholten Christophe Galtier und Luis Campos früh mit, dass er sich einen neuen Verein suchen solle. Trainer und Sportlicher Berater waren sich in dieser Hinsicht einig, ließen den Deutschen teilweise mit Jugendspielern trainieren.

Dennoch war es bei Draxler nicht immer damit getan, ihn verkaufen zu wollen. In Paris war es schließlich nicht das erste Mal, dass dem Offensivprofi ein Wechsel nahegelegt wurde. Am Ende blieb er doch immer. Bewertet man Draxlers Verbleib positiv, könnte man sagen, er wollte sich bei PSG durchsetzen, legt man ihm sein Ausharren in der französischen Hauptstadt negativ aus, könnte man sagen, er saß seinen gut dotierten Vertrag aus. Das ist legitim - und am Ende spekulativ.

Vor allem wollte er im Sommer nun doch eine Veränderung vornehmen. Schließlich findet bald die WM statt, und Draxler dürfte sich noch immer Hoffnungen auf eine Teilnahme an dem Turnier machen.

Ob er sich bei Benfica den richtigen Ort dafür ausgesucht hat? Fraglich. Denn auch in Portugal hat er - auch wegen der Nachwehen einer Verletzung - noch keine besondere Rolle gespielt. Zwar traf er in seinem zweiten Einsatz gegen Schlusslicht Maritimo Funchal nach Einwechslung zum 5:0-Endstand, wurde aber nur in drei Ligaspielen eingesetzt. Zunächst. Am Samstag beim 4:2 gegen Rio Ave bereitete Draxler immerhin mehrere Torschüsse vor und baute mehr Bindung zum Spiel auf als zuvor. Sicher, Rio Ave stand vor der Begegnung auf Rang zehn, dennoch ist zumindest eine kleine Entwicklung erkennbar.

Im "Hinspiel" gegen PSG eingewechselt

Für die Spiele zuvor galt das nicht, weder in der Liga noch in der Champions League. Dort wurde Draxler beim 1:1 gegen PSG für eine Viertelstunde eingewechselt und zeigte, warum ihn manche als zu passiv, zu lustlos, zu langsam sehen. In einigen Szenen greift er nicht ein, wenn er es hätte können, verliert den Ball schnell und jagt ihm auch nicht immer direkt hinterher. Doch es gab eben auch jene Situationen, in denen das ehemalige Schalker Supertalent seine Qualitäten aufblitzen lässt, einen guten öffnenden Pass spielt und sich direkt nach vorne orientiert.

Das war besonders gegen PSG augenscheinlich: Draxler agierte fast schon als Neuner in vorderster Spitze. Langfristig dürfte er bei Benfica für diese Position eher nicht eingeplant sein, eher dahinter, im Zusammenspiel mit Goncalo Ramos. Oder von der Seite, wie er es bei PSG während seiner immer spärlicher werdenden Einsatzzeiten oft tat.

Bekommt Schmidt Draxler wieder flott?

Wo auch immer er ihn einsetzt - Trainer Roger Schmidt ist ein wichtiger Faktor für Draxler. Nicht nur wegen der Sprache, Draxler bewies bei PSG, dass er die gut lernen kann. Schmidt versteht es offenbar, gefallene Helden wieder zu Höchstleistungen zu bringen, das zeigte er bei seiner vorherigen Station PSV Eindhoven mit Mario Götze. Den Weltmeister-Kollegen von 2014 beorderte er auch mal ins defensive Mittelfeld und förderte so seine strategischen, läuferischen und technischen Fähigkeiten.

Die besitzt zweifelsohne auch Draxler, nur zeigen muss er sie wieder. Am besten schon bei seiner Rückkehr in den Prinzenpark am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League, in die Benfica wie PSG mit sieben Punkten gestartet ist. Für die WM wird es vermutlich nicht reichen, aber mit 29 Jahren kann Julian Draxler auch noch einen Schritt in seiner Entwicklung tun. Auch wenn es manchmal lustlos wirkt.