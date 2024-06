Kommt aus Halle: Gayret schließt sich Verl an

Der SC Verl hat bereits seinen achten Sommer-Neuzugang vorgestellt: Von Drittliga-Absteiger Halle wechselt Timur Gayret zu den Ostwestfalen.

Der 25-jährige Gayret ist damit der zweite Neuzugang, den der Sportclub am Dienstag verkündete, zuvor hatte der Drittligist bereits den Wechsel von Mansour Ouro-Tagba, der auf Leihbasis vom 1. FC Köln kommt, offiziell gemacht.

Doch während der 19-Jährige erst in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga zu seinen Einsätzen kam, kann Gayret bereits auf deutlich mehr Erfahrung zurückblicken. Der flexible Offensivspieler hatte sich 2022 dem Halleschen FC angeschlossen und kommt seither auf insgesamt 66 Partien. In der letzten Spielzeit zählte er mit 35 Drittliga-Spielen zum absoluten Stammpersonal des HFC.

Sportlicher Leiter Lange: "Unsere Philosophie überzeugt ambitionierte Spieler"

Dort wusste Gayret durchaus zu überzeugen (kicker-Note 3,32) und konnte sein Team mit vier Treffern und sieben Assists unterstützen, den Abstieg in die Regionalliga Nordost jedoch nicht verhindern. Persönlich geht es für ihn aber sehr wohl in der 3. Liga und beim SC Verl weiter.

"Mit seinen Fähigkeiten in der Offensive wird er unser Team absolut verstärken. Wir sind überzeugt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns passt. Die Entscheidung für Verl zeigt, dass unsere Philosophie und DNA auch ambitionierte Spieler überzeugt", wird Sebastian Lange, der Sportliche Leiter des Sportclubs, auf der Website zitiert.