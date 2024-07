Kommentatoren-Frage in FC 25 offen: "Neumann-Leak" war ein Aprilscherz

Ein Reaction-Video sorgte einige Wochen lang für Schlagzeilen und Diskussionen. Als FC-25-Kommentatorin sei Claudia Neumann geleakt. Was teil schon vermutet wurde, bestätigte nun YouTuber "Jibi": Es war ein Aprilscherz.

Ein dunkler Raum - zu sehen sind nur einige flimmernde Bildschirme und Silhouetten. Zu hören sind zwei Stimmen: ein vermeintlicher Aufnahmeleiter mit Verbindung zu EA SPORTS sowie Claudia Neumann. Oder? Eine viel diskutierte Frage unter einem Video des Content Creators "Jibi".

Dieser reagierte auf die besagten Ausschnitte, die angeblich geleakt worden seien. Dass Neumann neue Kommentatorin in FC 25 werde, machte schnell die Runde - wenngleich es auch vereinzelt Widersprüche gab. KI-bearbeitet sei die Stimme, außerdem auffällig: Das Video erschien am 1. April. In einer kürzlich hochgeladenen Zusammenstellung von Informationen zu FC 25 bestätigte "Jibi", was einige vermutet hatten: "Es war ein Aprilscherz - noch ist nichts offiziell".

Lange Kommentatoren-Ären gehen zu Ende

Somit darf weiter spekuliert werden, welches Duo im kommenden Teil der Reihe am digitalen Mikrofon sitzen wird. So oder so wird es gewöhnungsbedürftig, denn Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann saßen seit FIFA 16 in den "Kinderzimmern, Spielzimmern und Wohnzimmern", wie es Fuss in seinem Abschieds-Statement formulierte.

Er und Buschmann verkündeten ihre Abschiede zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Zuerst war es "Buschi", der sogar seit FIFA 11 diese Aufgabe ausübte. Einige Monate später meldete sich auch sein Kollege bei Sky zu Wort. "Mit Ablauf des Kalenderjahres 2023 endet mein Engagement bei EA. Das bedeutet: Das neue FC dann ohne meine Stimme", erklärte er und deutete an, dass er nicht ganz freiwillig diesen Schritt gegangen sei. Denn: "EA habe diese Entscheidung getroffen", die der 48-Jährige aber "vollumfänglich mittrage".

Dieses Trio wünschen sich kicker-eSport-Leser

Geht es nach den kicker-eSport-Lesern, würde nach 2005 wieder eine Frau am virtuellen Mikrofon sitzen. Allerdings nicht Claudia Neumann, sondern Esther Sedlaczek, die bisher im Spiel mehr oder weniger als Field-Reporterin für den Karrieremodus im Einsatz war. Würde es letztlich so kommen, träte sie in die Fußstapfen von Monica Lierhaus. Die ehemalige Sportschau-Moderatorin kommentierte zusammen mit Ex-ARD-Kollege Steffen Simon im Champions-League-Ableger der FIFA-Reihe.

Komplettiert würde, der Umfrage nach, das Duo von Florian Schmidt-Sommerfeld. Robby Hunke belegte knapp vor eFootball-Kommentator Hansi Küpper den dritten Rang und würde somit in Sedlaczeks bisherige Rolle als Field-Reporter schlüpfen.