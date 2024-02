Kommen der HSV und Baumgart dieses Mal zusammen?

Das streckenweise wilde 2:2 bei Hansa Rostock hat den Handlungsdruck auf die Bosse des Hamburger SV erhöht. Nach der Partie mit dem bisherigen Assistenzcoach Merlin Polzin wird die Suche nach einem neuen Chef-Trainer intensiviert. Eine Rolle in dem Prozess spielt Steffen Baumgart.

Der 52-Jährige galt nach seinem Aus beim 1. FC Köln für viele Außenstehende und Experten als die naheliegendste Lösung. Die Gründe: Er ist verfügbar, hat mit Paderborn schon einmal demonstriert, dass er ein Aufstiegstrainer sein kann - und er hat nie ein Hehl aus seiner Vorliebe für den HSV gemacht. Konkreten Kontakt oder gar Verhandlungen aber hatte es bislang nicht gegeben. Bis zum Sonntagabend, da ein erster Anruf bei Baumgart-Berater Frank Lieberam erfolgt ist.

Beide Seiten haben Gesprächsabsichten signalisiert, nun geht es um die Frage: Kommen Baumgart und der HSV im zweiten Anlauf weiter als im Vorfeld der Saison 2021/22? Da hatten Boldt und der gebürtige Rostocker schon einmal zusammengesessen. Der Trainer aber war zum damaligen Zeitpunkt bereits in weit vorangeschrittenen Gesprächen mit Köln, der Hamburger Sportvorstand seinerseits bereits im konkreten Austausch mit Tim Walter. Am Ende kamen beide Seiten nicht zusammen, obwohl grundsätzlich gegenseitige Wertschätzung geherrscht haben soll. Und dieses Mal?

Eine Spur führt nach Dänemark: Johannes Thorup steht für aktiven Ballbesitzfußball

Klar ist: Obwohl am Samstag in Rostock überdeutlich wurde, dass es, anders als erhofft, nicht ausreicht, an ein paar Stellschrauben zu drehen, soll es keine völlige Umkehr bei der Spielidee geben. Der HSV muss nach Ansicht der Bosse im Unterhaus dominant spielen. Das widerspricht keineswegs Baumgarts Ansatz. Es spräche aber auch für einen möglichen Kandidaten aus Dänemark. Bereits am Sonntag hatte der kicker berichtet, dass eine Spur ins Nachbarland führt. Dort steht Johannes Thorup als Coach des FC Nordsjaelland für einen aktiven Ballbesitzfußball. Anders als Baumgart indes ist der 35-Jährige vertraglich gebunden.

Polzin hatte am Wochenende erklärt, dass er dem HSV "dienen" wolle, in welcher Rolle auch immer. An diesem Montag haben die Hamburger Profis trainingsfrei, am Dienstag beginnt die neue Trainingswoche und die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Elversberg am kommenden Sonntag. Bereits mit einem neuen Chefcoach?