"Komme als gereifter Spieler": Hertha macht Deal mit Palko Dardai offiziell

Hertha BSC hat die Rückkehr von Palko Dardai (24) am Dienstagvormittag offiziell gemacht. Der älteste Sohn von Cheftrainer Pal Dardai erhält einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026.

Was der kicker bereits angekündigt hatte, machte Hertha BSC nun öffentlich. Palko Dardai ist zurück bei dem Verein, der ihn ausgebildet hat. Der älteste der drei Söhne von Hertha-Cheftrainer Pal Dardai hatte knapp zehn Jahre das Berliner Trikot getragen, ehe er im Januar 2021 zum ungarischen Erstligisten Fehervar FC gewechselt war.

"Wir haben uns schon lange mit ihm beschäftigt", stellte Sportdirektor Benjamin Weber auf der Website des Bundesliga-Absteigers klar: "Nun sind wir sehr froh, dass es uns gelungen ist, Palko nach Hause zu holen. Er war nicht nur Stammspieler in Ungarn, sondern hat auch internationale Erfahrungen gesammelt und in der Nationalmannschaft gespielt. Er ist ein Berliner Junge, identifiziert sich mit Stadt und Verein."

Im Trikot von Fehervar lief Dardai insgesamt 89-mal in Pflichtspielen auf, dabei erzielte der gebürtige Berliner 16 Tore und bereitete 26 Treffer vor. In der vergangenen Saison steuerte er in 29 Ligapartien 13 Scorerpunkte (fünf Tore, acht Vorlagen) bei, dazu kam der Offensivspieler in sechs Conference-League-Qualifikationsspielen auf acht Scorerpunkte (zwei Treffer, sechs Assists).

Der Linksfuß kann es kaum abwarten, in seiner Geburtsstadt loszulegen: "Ich freue mich unheimlich, wieder ein Teil von Hertha BSC zu sein. Ich habe mich in Ungarn fußballerisch und menschlich weiterentwickelt - bin als Junge hier weggegangen und komme als gereifter Spieler zurück. Mein Ziel ist es, diesem Verein mit seinen außergewöhnlichen Fans viel Spaß zu bereiten."

Zwölf Pflichtspiele absolvierte Dardai, der künftig mit seinen beiden Brüdern Marton (21, Innenverteidiger und defensives Mittelfeld) und Bence (17, offensives Mittelfeld) zusammenspielen wird, bislang für Herthas Profimannschaft. Neun davon in der Bundesliga - dorthin soll es schnellstmöglich zurückgehen. Zum Zweitligastart gastiert die Alte Dame am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Fortuna Düsseldorf.