"Komisches Spiel": Auch Maria scheitert - Alle deutschen Frauen sind raus

Bereits in der zweiten Runde von Melbourne sind alle deutschen Frauen ausgeschieden. Als letzte packte Tatjana Maria ihre Koffer im Einzelwettbewerb.

Tatjana Maria ist als letzte Deutsche bei den Australian Open ausgeschieden. Die 36-Jährige unterlag in ihrem Zweitrundenmatch in Melbourne der an Position 26 gesetzten Italienerin Jasmine Paolini mit 2:6, 3:6 und muss in Melbourne weiter auf den ersten Drittrundeneinzug ihrer Karriere warten.

"Es war ein komisches Spiel, es war sehr windig. Ich bin enttäuscht von meiner Leistung", sagte Maria nach der Partie.

Nach 70 Minute war alles vorbei

Die zweifache Mutter aus Bad Saulgau hatte sich in ihrer Auftaktbegegnung in drei Sätzen gegen die Kolumbianerin Camila Osorio durchgesetzt, am Donnerstag aber war sie über weite Strecken chancenlos. Paolini nutzte nach 70 Minuten Spielzeit ihren zweiten Matchball und zog erstmals in die dritte Runde eines Grand Slams ein.

Am Vortag waren bereits Tamara Korpatsch (Hamburg) und Laura Siegemund (Metzingen) in der zweiten Runden ausgeschieden, für die junge Ella Seidel (Hamburg) und Rückkehrerin Angelique Kerber (Kiel) war schon nach einem Spiel Schluss.

Nur noch Zverev übrig

Alexander Zverev mühte sich indes im Männer-Wettbewerb gegen den Slowaken Lukas Klein in fünf Sätzen in die nächste Runde. Erst ist damit der einzige verblieben Deutsche beim Grand-Slam-Auftakt des Jahres, nachdem Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff in fünf Sätzen am Serben Miomir Kecmanovic scheiterte.