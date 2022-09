"Komisch": Rapps und Mühlings Resümee nach der ersten Pleite gegen den HSV

Die Serie von Holstein Kiel gegen den Hamburger SV ist gerissen: Im neunten Zweitliga-Vergleich mussten sich die Störche erstmals geschlagen geben - unnötig.

Drei Siege und fünf Remis hatte Kiel gegen den HSV in den bisherigen Duellen erzielt, und mit dieser starken Bilanz im Rücken legte die KSV auch selbstbewusst und energisch los. "Wir sind in der ersten halben Stunde ein brutales Tempo gegangen, haben die Zweikämpfe gewonnen und die Räume gut gespielt. Wenn wir in dieser Phase ein Tor erzielen, läuft das Spiel sicherlich anders", meinte Hauke Wahl. "Man kann uns wenig vorwerfen, außer, dass wir die Tore nicht gemacht haben", traf der Kapitän den Nagel auf den Kopf.

Damit schlug der Innenverteidiger nach dem 2:3 in dieselbe Kerbe wie seine Kollegen. Fin Bartels ("Wir haben noch Luft nach oben in der Chancenverwertung") und Alexander Mühling ("Leider war das Tor aber wie vernagelt") trauerten etlichen guten Möglichkeiten hinterher, Kiels Nummer 8 sprach nach einem "starken Spiel" von einem "komischen Ergebnis". Fabian Reese war derselben Meinung, erkannte aber eine Qualität des Nordrivalen an: "Der HSV war kaltschnäuziger."

Glatzel markiert schmeichelhafte HSV-Führung

Stimmt. Robert Glatzel nutzte die zweite Chance der Rothosen per Kopf zur Führung (39.). Die Elf des ehemaligen Holstein-Trainers Tim Walter überstand auch die Attacken der Gastgeber nach Wiederanpfiff, ein Treffer von Fiete Arp zählte nicht, weil Referee Daniel Siebert Wahls Einsatz im Luftduell mit HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes als regelwidrig bewertete (66.).

Auf einmal steht es 0:3, und keiner weiß warum. Marcel Rapp

Im Anschluss nahm das Schicksal seinen Lauf, Moritz Heyer (69.) und Ludovit Reis (85.) schraubten das Ergebnis nach Steven Skrzybskis Hochkaräter (75.) für einen wie schon zuletzt gegen Karlsruhe (1:0) effizienten HSV hoch. "Auf einmal steht es 0:3, und keiner weiß warum", wunderte sich Marcel Rapp über die Spiel-Entwicklung. Der KSV-Coach empfand nicht nur das Zwischen-, sondern auch das Endergebnis ebenfalls als "komisch", war aber trotzdem stolz auf die Vorstellung seiner Schützlinge.

Konnte er auch sein, denn sein Team bewies großartige Moral, griff trotz des hohen Rückstandes weiterhin an - und gestaltete das Resultat mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit (Eigentor Heyer, 90.+2, Bartels, 90.+3) erträglicher. Dies änderte zwar nichts mehr an der ersten Niederlage gegen die Hamburger im neunten Spiel - Wahl aber sprach den Störchen stellvertretend aus der Seele: "Auf diese Leistung können wir dennoch aufbauen.“