Komenda muss operiert werden

Holstein Kiels Innenverteidiger Marco Komenda erlitt beim FC St. Pauli eine Mittelfußfraktur.

Schlimmer hätte der Start in die neue Spielzeit für die KSV und Verteidiger Komenda nicht laufen können. Die Störche unterlagen den Kiez-Kickern deutlich mit 0:3, der 24-Jährige fällt nun obendrein noch mehrere Wochen aus.

Mehrere Wochen Ausfallzeit

Wenn Kiel am kommenden Sonntag Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 empfängt, muss Trainer Ole Werner also seine Abwehr umbauen. Innenverteidiger Komenda verletzte sich beim FC St. Pauli Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit am Sprunggelenk, musste in der Pause abtransportiert werden. Werner sagte bereits ohne Diagnose: "Das sieht nicht gut aus."

Nach eingehenderen Untersuchungen steht nun fest: Komenda hat sich eine Mittelfußfraktur zugezogen, die in den nächsten Tagen operativ behandelt werden muss. Damit wird der Innenverteidiger mehrere Wochen ausfallen.