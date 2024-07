James in Gala-Form: Kolumbien deklassiert Panama im Viertelfinale

Kolumbien ist mit einem furiosen 5:0-Kantersieg gegen den überforderten Außenseiter Panama ins Halbfinale der Copa America eingezogen. Offensivfreudige Cafeteros führte der mit drei Scorerpunkten glänzende James wie in besten Zeiten an.

Obwohl Uruguay als Brasilien-Bezwinger in sein Halbfinale bei der Copa America geht, ist die Celeste nicht zwingend Favorit. Das liegt weniger an Uruguay selbst - sondern an Kontrahent Kolumbien.

Die Cafeteros, die bei der Copa America bislang drei ihrer vier Spiele gewannen und noch ungeschlagen sind, fegten am Samstagabend in Glendale über Underdog Panama mit 5:0 hinweg. Dabei hatten die Kolumbianer im ehemaligen Bayern-Profi James einen herausragenden Anführer. Der 32-Jährige, der mittlerweile für den FC Sao Paulo in Brasilien kickt, war an drei Treffern direkt beteiligt.

"Das Wichtigste kommt erst noch. Wir hoffen, dass wir das Finale erreichen", erklärte James, der hochverdient zum Spieler des Spiels gewählt wurde, nach dem einseitigsten Viertelfinale bei der Copa America.

Insbesondere die frühen Treffer hätten das Pendel schnell in Richtung Kolumbiens ausschlagen lassen, so James. Nach nur acht Minuten hatte der Linksfuß eine Ecke auf dem Kopf von Ex-Kölner Cordoba platziert, der den Favoriten in Führung brachte. Am Ende der Anfangsviertelstunde verwandelte James einen Foulelfmeter eiskalt zum 2:0 (15.).

Panama bäumte sich kurz darauf in seiner besten Phase des Spiels auf, doch der Kopfball von Innenverteidiger Miller sprang vom Pfosten direkt in die Arme von Kolumbien-Keeper Vargas (19.). Vor dem Seitenwechsel war dann allerdings bereits eine Entscheidung gefallen, als wieder James - diesmal per Freistoß - initiierte und Liverpools Luis Diaz kunstvoll zum 3:0 vollstreckte (41.).

Luis Diaz über James: "Ein Blick genügt"

"Wir wissen, was für ein feines Füßchen James hat, und ein Blick genügt", erklärte Luis Diaz nach Abpfiff: "Wir sind sehr gut aufeinander eingespielt und hoffen, dass wir für die Fans weiter gewinnen können."

Nach dem Seitenwechsel trugen sich mit Palmeiras-Profi Richard und River Plates Stürmer Borja noch zwei weitere Spieler in die Torschützenliste ein, um den Viertelfinal-Triumph standesgemäß in die Höhe zu schrauben.