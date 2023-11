Tränen auf der Tribüne: Luis Diaz führt Kolumbien zum Sieg über Brasilien

Ein Happy End, gekrönt von einem Doppelpack und dem Sieg über Brasilien. Luis Diaz hat Kolumbien wenige Tage nach der Freilassung seines entführten Vaters zum Sieg über Brasilien geführt.

Cafeteros obenauf: Luis Diaz (Mi.) und seine Teamkollegen feiern den Sieg in Baranquilla. AFP via Getty Images

Tränen in Baranquilla. Zwei Tage, nachdem Luis Diaz vom FC Liverpool seinen Vater zum ersten Mal nach dessen Entführung wieder getroffen hatte, erzielte der 26-Jährige beim 2:1-Erfolg (0:1) über Rekordweltmeister Brasilien beide Tore.

Im Topspiel am Dienstag treffen deswegen zwei Teams mit Niederlagen im Gepäck aufeinander: Weltmeister Argentinien um Weltfußballer Lionel Messi verlor erstmals in dieser WM-Qualifikation und unterlag Uruguay 0:2 (0:1).

Topstart hilft Brasilien nicht - Vinicius verletzt

Brasilien, ohne den am Knie operierten Neymar, erwischte im Metropolitano einen Start nach Maß, ging schon nach vier Minuten durch Arsenal-Profi Gabriel Martinelli in Führung und entspannte die Nerven von Interimscoach Fernando Diniz. Vinicius Jr. von Real Madrid hatte den Treffer fein vorbereitet, schied später im ersten Durchgang jedoch verletzt aus.

Im zweiten Durchgang drehte Kolumbien auf und holte sich den wichtigen Sieg. Binnen vier Minuten köpfte Luis Diaz zweimal ein (75., 79.). Das Stadion bebte, Fernsehkameras zeigten den vor Freude weinenden und jubelnden Vater auf der Tribüne.

Selecao nur Fünfter

Für die Selecao war es nach der 0:2-Niederlage zuletzt gegen Uruguay und dem 1:1-Unentschieden gegen Venezuela das bereits dritte Spiel in Serie ohne Erfolg. In der Tabelle der Eliminatorias ist Kolumbien mit neun Punkten hinter Argentinien (12) und Uruguay (10) Dritter, Brasilien folgt auf Rang fünf (7) - und liegt damit immer noch in den Top 6, die sich direkt für die WM in Nordamerika qualifizieren. Der Siebte geht in die Playoffs.