Kolstad verlängert mit Torbjørn Bergerud

Nach Sander Sagosen kann Kolstad Handball den nächsten Leistungsträger an sich binden: Torbjørn Bergerud wird auch in Zukunft für den norwegischen Top-Klub spielen.

Torbjørn Bergerud wird auch in Zukunft zwischen den Pfosten von Kolstad stehen. Sascha Klahn

Im vergangenen Sommer wurden die finanziellen Probleme von Kolstad öffentlich, die auch dazu führten, dass der Klub Gehaltskürzungen vornehmen musste. Diese Umstände hinderten Torbjørn Bergerud allerdings nicht daran seinen Vertrag zu verlängern.

"Aufgrund der Ungewissheit über die Finanzen des Vereins habe ich lange darüber nachgedacht, bevor ich die endgültige Entscheidung getroffen habe", erklärte der 29-Jährige, dennoch habe sich der norwegische Nationaltorhüter für Kolstad und gegen andere Angebote entschieden.

"Der Zeitpunkt für den Umzug ist nicht der richtige. Ich habe Vertrauen in das Kolstad-Projekt und habe beschlossen, noch mindestens eine weitere Saison zu bleiben" so Bergerud in der offiziellen Meldung des Vereins.

Hoffnung auf weitere Vertagsverlängerungen

Bereits Anfang Februar gab Kolstad die Vertragsverlängerung mit ihrem Superstar Sander Sagosen bekannt. Jetzt folgt mit Torbjørn Bergerud eine weitere wichtige Säule im Team der Norweger.

"Jetzt ist Sander vorangegangen, und ich folge mit meiner Entscheidung", so Bergerud, der hinzufügt: "Deshalb hoffe ich, dass einige der anderen Spieler in der gleichen Situation das Gleiche tun wie wir und weitermachen."